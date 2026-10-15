OpenAI ha tenido que hacer públicos sus salarios de Reino Unido. Las cifras son mareantes

Mark Zuckerberg levantó mucha polémica al crear un nuevo superlaboratorio de IA en el seno de Meta y sacar la cartera para fichar al mejor talento con sueldos millonarios. Lo que no sabíamos es que, esos salarios de más de seis cifras son algo bastante habitual en el sector de la IA.

Las cuentas anuales de la filial británica de OpenAI con sede en Londres han destapado los salarios que cobran sus empleados de Reino Unido: es 13,7 veces más alto de lo que oficialmente cobra Sam Altman como CEO de la compañía.

Lo que pagó la oficina de Londres. Todas las empresas británicas deben depositar sus cuentas en un registro mercantil denominado Companies House, y la filial de OpenAI en Reino Unido no es ninguna excepción. Según los documentos de 2025 aportados por la compañía, la filial de Londres tuvo de media 110 empleados.

Según recogen sus cuentas anuales durante ese ejercicio, OpenAI UK repartió más de 87 millones de libras (unos 102 millones de euros) en sueldos y 168 millones de libras (el equivalente a unos 198,5 millones de euros) en acciones y 2,8 millones de libras en pensiones y prestaciones. Eso deja unos salarios medios de 794.000 libras por cabeza al año, unos 925.000 euros al cambio, a los que hay que sumar 1,77 millones de euros más al año en concepto de acciones de la compañía.

UN VISTAZO A...

Sumados todos los conceptos, la nómina total de los empleados de OpenAI en Reino Unido asciende a nada menos que 2,3 millones de libras esterlinas al año por empleado. Unos 2,7 millones de euros para cada empleado. Esta cifra supone una subida del 109% con respecto a su salario de 2024.

Las medias engañan. Esta estimación se basa en una media, es decir, supone el reparto equitativo de esos importes entre los 110 empleados de OpenAI. Sin embargo, The Guardian señala que los mejores paquetes se reservan a los investigadores que construyen los modelos punteros. En Londres también trabajan equipos de ventas, marketing y asuntos de gobierno, y es lógico pensar que ahí se cobra bastante menos.

Aun así, el incremento salarial que han experimentado los empleados de OpenAI en Reino Unido impresiona. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, en abril de 2025, la mediana anual de un empleado a tiempo completo en Reino Unido fue de 39.039 libras. El salario medio de OpenAI en Londres supera esa cifra casi 60 veces.

Mark Zuckerberg les subió el salario. El responsable de este repunte salarial no es un repentino ataque de generosidad de Sam Altman, sino que la guerra para fichar al mejor talento de la IA que inició Mark Zuckerberg.

En 2025 Meta fue a por los mejores investigadores que sus rivales tenían en plantilla. Tal y como publicaba The Wall Street Journal, Sam Altman había denunciado que sus empleados estaban recibiendo ofertas de Meta con bonos de 100 millones de dólares. Según él, de momento nadie había aceptado. Ante esos ataques a su plantilla, los sueldos de los investigadores top han subido un 50% desde 2022, y en casos puntuales, superan los 10 millones de dólares al año. El inversor Deedy Das decía que "la guerra de talento IA es absolutamente ridícula".

Londres no está sola. No obstante, los empleados de la oficina de OpenAI de Londres no pueden considerarse un caso aislado dentro de la compañía. Con una plantilla de 4.000 empleados en total, OpenAI pagó de media 1,5 millones de dólares en acciones por cabeza en 2025, coincidiendo con la cifra que mostraban los registros de la filial de Reino Unido.

Sin embargo, Europa sale barata si se mira desde la perspectiva salarial de California. Thomas Wolf, cofundador de Hugging Face, aseguraba al Financial Times que contratar en el viejo continente era mucho más rentable que hacerlo al otro lado del charco. "Con un ingeniero de software de Silicon Valley puedes contratar a tres o cuatro del mismo nivel", aseguraba Wolf.

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Imagen | Unsplash (Jonathan Borba)