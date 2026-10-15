Fue un camión militar de cinco toneladas, ahora es una camper de 11 metros con capacidad para una familia entera

Pocos vehículos se han construido para ser menos cómodos que un camión de 5 toneladas del ejército de EEUU. Este ahora tiene dos camas dobles, una ducha y aire acondicionado. Un BMY M931A2 de 1990 ha sido convertido en una autocaravana completamente camperizada, manteniendo incluso su transmisión militar y su tracción 6x6. Te contamos todos los detalles.

Qué es. El camión comenzó su vida como un M931A2, la versión de tractocamión de la serie de vehículos 6x6 de 5 toneladas del Ejército de los Estados Unidos. Fue construido en Marysville, Ohio, por BMY, una división de Harsco. Según cuentan desde el medio Silodrome, el camión pesaba unas 19.895 libras (9.024 kg) en vacío y fue diseñado para arrastrar semirremolques por terrenos difíciles.

En 2017, Plan B Trucks, una empresa de Utah especializada en camperizar todo tipo de camiones, hizo lo suyo para transformarla al completo. La conversión añadió un módulo habitable de 8,2 metros, lo que eleva la longitud del vehículo terminado a casi 11 metros de parachoques a parachoques.

Una camper militar. Lo realmente atractivo del camión es que la mecánica y componentes que se utilizaban en el ejército siguen prácticamente intactos. Así que el propietario básicamente tiene una auténtica máquina todoterreno en lugar de una carrocería de camper sobre un chasis de carretera. Así que es un camión que no le va a temer al barro o a la nieve.

Silodrome señala que el Ejército esperaba que la familia M939 sirviera durante al menos 30 años, y muchos han pasado desde entonces a manos civiles.

Bajo la carrocería. El motor es un Cummins 6CTA turbodiesel de seis cilindros en línea y 8,3 litros con 243 CV y 1.010 Nm de par. Una transmisión automática Allison de cinco velocidades y una caja de transferencia de doble gama envían potencia a las seis ruedas, manteniendo además los ejes Rockwell, los frenos de aire comprimido y el sistema central de inflado de neumáticos. Sí, aparte de todo lo demás, el camión también cuenta con un sistema que permite al conductor subir o bajar la presión de los neumáticos desde la cabina.

Como podrás imaginar, es una monstruosidad con un consumo acorde. El manual del Ejército indica un consumo de combustible de aproximadamente 39 a 43 L/100 km. Aunque ya es una mejora del motor que tenía antes, que rondaba los 59 a 78 L/100 km (también era más grande). Junto a ello, cuenta con dos depósitos de diésel de 284 litros. Llenar ambos tanques en la gasolinera te tiene que dar un microinfarto, como mínimo.

Dentro de la autocaravana. En el interior podemos encontrar paredes y suelos revestidos de madera, un comedor trasero en forma de U y una zona de estar con tele incluida. La cocina cuenta con encimeras de acero inoxidable, una placa de inducción de dos quemadores, un microondas y un frigorífico con congelador. También hay tres zonas para dormir, con dos camas y sofá plegable. Además, el baño está dividido en dos, con una parte para la ducha que se puede mojar sin problema y una zona seca para el lavabo e inodoro.

Diseñado para vivir totalmente desconectado. Según cuentan desde Autoevolution, dispone de dos depósitos de agua dulce de 473 litros cada uno. Además, el vehículo también cuenta con depósitos separados de 170 litros para desperdicios y aguas residuales.

Por otra parte, la energía proviene de nueve paneles solares en el techo, reguladores de carga, baterías de litio para el habitáculo y un inversor Xantrex. También cuenta con un aire acondicionado de 4,1 kW (14.000 BTU) y un calefactor diésel para la climatización general. Y por si fuera poco, en el exterior también cuenta con un toldo eléctrico, un cabrestante delantero con capacidad nominal de unos 7.900 kg y una gran cantidad de espacio de almacenamiento.

Hay subasta. El camión se subastó en Bring a Trailer, alcanzando una puja de 30.750 dólares, pero no llegó al precio de reserva así que de momento ha quedado aparcada. Y tiene sentido, pues es un vehículo muy nicho y extremadamente caro de mantener, por no mencionar sus colosales dimensiones. Ahora, curioso es cuanto menos. El camión tiene unos 35.400 km rodados y también hizo acto de aparición en la serie de televisión Extreme RVs en 2017.

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