Este Fiat Panda se ha ganado el título de coche más estrecho del mundo: ocupa menos que una moto

Aparcar en un hueco imposible siempre ha sido la promesa de los coches pequeños, pero ningún fabricante se atrevió a tanto. El italiano Andrea Marazzi decidió llevar la búsqueda de aparcamiento al extremo más absurdo posible modificando un Fiat Panda de 1993.

Un récord Guinness sobre ruedas. Con su creación, Marazzi se ganó un puesto en el Libro Guinness de los Récords como creador del coche conducible más estrecho del mundo. La idea del proyecto surgió en 2024 cuando llegó un Fiat Panda en sorprendente buen estado al desguace de su familia. Marazzi decidió darle una segunda vida y, tras un año de trabajo, convirtió aquel utilitario en algo difícil de imaginar: un coche de tan sólo 50,2 centímetros de ancho.

Amor por un clásico popular. El Panda es un auténtico icono cultural en Italia. El propio Marazzi siente devoción por este modelo y suele acudir a la concentración anual "Panda a Pandino", cerca de la localidad de Pandino, donde los aficionados celebran su legado. Al tener un ejemplar a mano en el taller, vio la ocasión perfecta para experimentar.

Adelgazamiento extremo. Hay otro coche que presume de ser ultra estrecho. Es el Tango Hybrid Narrow Car (apareció en un episodio de la genial serie 'Silicon Valley') que mide 99 cm de ancho. Es muy estrecho, pero aún así es prácticamente el doble de la creación de Marazzi. También es más estrecho que la mayoría de motos. Por ejemplo, una Vespa Primavera 50 que no es especialmente grande ya tiene una anchura de 73,5 cm.

El Fiat Panda original mide 146 cm, por lo que consiguió reducirlo a casi un tercio de su tamaño. Lo bautizó como "Panda per Uno".

Cirugía de precisión milimétrica. Marazzi conocía al dedillo la estructura del Panda, lo que le daba una ventaja técnica fundamental para afrontar el reto. Para adelgazar el chasis, tuvo que retirar las puertas y las molduras laterales originales y después cortó la carrocería longitudinalmente por la mitad.

Tuvo que fabricar a medida los paneles exteriores, las lunas, el capó, el techo y el portón trasero. Pese al corte radical, logró crear el "Panda per Uno" con el 90% de piezas del coche original. En su perfil de Instagram mostró imágenes de todo el proceso.

Mecánica eléctrica a escala reducida. Con una carrocería tan estrecha era imposible meter el motor de gasolina original, así que lo sustituyó por un pequeño motor eléctrico que tan sólo alcanza los 15 Km/h, suficiente para validar su condición de vehículo operativo. Además, conserva un sistema de dirección adaptado a su nueva anchura y faros e intermitentes plenamente funcionales. Sin embargo, aunque se pueda conducir, evidentemente no está homologado para circular en carretera. De hecho, Guinness señala que el vehículo no es especialmente estable en las curvas. Por lo que sea.

La obsesión de Marazzi con el Fiat Panda no terminó ahí. En su siguiente proyecto decidió recorrer el camino inverso y transformó otro Panda en un auténtico monster truck dotado de neumáticos gigantescos.

Vía | Gamestar

Imágenes | Andrea Marazzi, Instagram

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