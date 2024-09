Shenzhen organizó un espectáculo con más de 10.000 drones. Ha sido tan asombroso que ha batido dos récords Guinness

Los espectáculos con drones se están consolidando como una opción cada vez más prometedora frente a los fuegos artificiales tradicionales. Gran parte de esta tendencia se la debemos a China, no solo porque sus empresas están a la cabeza de este sector, sino también porque allí se organizan algunos de los eventos más sorprendentes del planeta. El 26 de septiembre, Shenzhen desplegó más de 10.000 vehículos aéreos no tripulados que animaron el cielo nocturno con diferentes formas y colores.

CCTV señala que la actividad se comenzó el pasado jueves sobre las 20:30. 10.197 drones volaron frente a la Bahía noreste de la ciudad. Un vídeo compartido por la televisión pública del país asiático muestra en detalle lo acontecido. Residentes y turistas fotografiaban la representación del pájaro Dapeng extendiendo sus alas y un vehículo volador con pantalla a los lados. Ahora bien, llevar a cabo un espectáculo de este tipo no es una tarea fácil, pues se requiere de una coordinación muy precisa.

Un evento que batió dos récords Guinness

El Gobierno de Shenzhen no ha tardado en anunciar que el show realizado la semana pasada denominado "Ciudad en el cielo, gran posibilidad" se ha traducido en dos hitos, en concreto, en dos récords Guinness. Por un lado, obtuvieron un reconocimiento por "la mayor cantidad de drones controlados por un único ordenador para despegar al mismo tiempo”. Por otro lado, "la mayor cantidad de patrones aéreos compuestos por drones". En 2018, Shanghai también estableció un récord mundial con drones.

No se han dado a conocer detalles técnicos del evento, por lo que no sabemos qué modelo de drones se ha utilizado, aunque no sería extraño que se hubieran utilizado vehículos DJI. Esta marca, de hecho, es uno de los grandes orgullos de China. Su reputación, tecnología y precio le han permitido controlar el 90% del mercado mundial de drones de consumo. Algunos modelos también suelen ser utilizados en espectáculos visuales como el que podemos ver en el vídeo enlazado en los párrafos anteriores.

Cabe señalar que este no es el único espectáculo visual que se desarrollará por estos días en la tierra del dragón. Los drones volarán de manera coordinada en otras partes del país antes y después de la celebración principal por el 75º aniversario de la República Popular China del 1 de octubre. Las actividades posteriores son conocidas como la “Semana Dorada” por los días de descanso adicionales que se agregan al festivo original donde se desarrolla un evento masivo con un gran desfile militar.

Imágenes | Gobierno de Shenzhen

