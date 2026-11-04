Este móvil Motorola es un chollo en MediaMarkt antes del Black Friday: ahora cuesta menos de 520 euros

Aún quedan unas semanas para el Black Friday, pero hay tiendas en las que ya se pueden ver ofertas propias de esa época de descuentos. Tal es el caso de MediaMarkt, donde hemos encontrado ahora rebajadísimo el Motorola Edge 70 Max, un móvil de gama media-alta que antes costaba 699 euros, pero que ahora puedes llevarte con un descuento del 25%, por 519 euros y con envío gratuito.
motorola edge 70 max, PANTONE Dark Shadow, 256 GB, 8 GB RAM, 6.82" Extreme AMOLED, Snapdragon 8 Gen 5, 7100 mAh
Un smartphone con panel Extreme AMOLED y una descomunal batería de 7.100 mAh
Este Motorola Edge 70 Max está pensado para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento bruto, autonomía de varios días y un apartado multimedia exigente. Este smartphone está equipado con el chip Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm junto a 8 GB de RAM, ofreciendo potencia de sobra para multitarea pesada, edición de vídeo y juegos 3D exigentes.
Otra de las cosas por las que destaca es por su pantalla panorámica Extreme AMOLED de 6,82 pulgadas, con una relación superior y colores calibrados por Pantone, resultando ideal para consumir contenido en streaming y jugar.
También destaca por su enorme batería de silicio carbono de 7.100 mAh, una capacidad muy por encima de la media del mercado que garantiza fácilmente más de dos jornadas de uso intenso. Además, otra de las cosas interesantes de este terminal es que viene con 256 GB de memoria interna, por lo que podrás guardar fotos, apps y archivos sin preocuparte por el espacio disponible.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta para motorola edge 70 max hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas la máxima autonomía, es un móvil ideal si te pasas todo el día fuera, viajas a menudo o estás cansado de depender del cargador a mitad del día.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres manejar el móvil con una sola mano de forma ccómoda o buscas un peso mínimo en el bolsillo, sus dimensiones te resultarán excesivas.
También pueden interesarte
Effcotuo Funda Magnética para Motorola Moto Edge 70 MAX Case con MagSafe con 2 Piezas Protector de Pantalla Cristal Templado
Soundcore P31i de Anker Auriculares Bluetooth con Cancelación de Ruido
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Motorola
En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis
En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
Ver 0 comentarios