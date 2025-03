Este es el disco duro externo que uso desde hace años y estoy encantado: tiene 4 TB de capacidad y su precio acaba de bajar

Aunque siempre ha sido importante contar con suficiente espacio libre en nuestros equipos, en la actualidad esto se ha elevado a una nueva dimensión teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones, juegos y sus respectivas actualizaciones que ocupan tantos y tantos GB en nuestros "discos duros". Por lo que soluciones de almacenamiento externas, como este WD por 106,07 euros en Amazon gracias a su oferta flash, son una gran opción de compra.

Es pequeño, compacto, ligero y perfecto para llevar encima

Aunque los SSD han bajado mucho de precio en los últimos tiempos respecto a lo que han costado históricamente, si lo que vamos buscando es la máxima capacidad posible sin gastar un dineral, los HDD (incluso los modelos externos, como este) son nuestros mejores aliados. Por este motivo, hace algunos años me acabé decantando por el My Passport de WD cuando me quedé sin espacio en el ordenador. Una decisión acertada.

Este disco duro externo no es el más rápido ni el más amplio. Pero con sus 4 TB de capacidad permite darle un respiro al almacenamiento interno de mi portátil y ordenador de sobremesa: en estos equipos mantengo las aplicaciones, videojuegos y archivos imprescindibles, mientras que en el Western Digital externo almaceno fotografías, archivos personales, vídeos y toda clase de copias de seguridad.

Para este uso, el WD My Passport es ideal. Se conecta a través de cable USB tipo A a nuestro equipo y hasta es compatible con videoconsolas Xbox y PlayStation. No necesita de toma de alimentación externa, sino que funciona con la energía que transmite el mencionado cable USB. Y es realmente compacto, ligero y pequeño. Lo que permite meterlo en cualquier bolsillo, bolsa o mochila, en caso de que necesitemos movernos con él de aquí para allá.

También te puede interesar

Logitech Pebble Keys 2 K380s Hoy en Amazon — 30,17 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Corsair MP600 Pro LPX 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD Hoy en Amazon — 159,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | WD

En Xataka | Mejores teclados gaming. Cuál comprar y 11 teclados para jugar recomendados para diferentes usuarios y presupuestos

En Xataka | Mejores portátiles gaming. Cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros