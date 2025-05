Este cargador es la solución perfecta si sueles viajar al extranjero porque te sirve en más de 200 países

Lo reconozco, me gusta viajar mucho pero, a veces, soy un desastre y me suelo acordar cuando estoy en el país de destino que mi cargador del móvil no me va a servir. Siempre digo lo mismo: “me tengo que comprar un cargador universal” pero al final, como dice el refrán “del dicho al hecho hay un trecho”.

Aunque ahora, en Amazon, he encontrado este cargador universal OVERMUST que es perfecto para los más viajeros. Además de por las características que tiene, su precio es un gran atractivo, ya que cuesta 13,59 euros.

OVERMUST - Cargador de Viaje Universal Hoy en Amazon — 13,59 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

El accesorio ideal para quienes no se cansan de viajar a países diferentes

La principal bondad de este cargador universal es que podrás utilizar hasta en 200 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Gracias a él podrás cargar la batería de tu smartphone, cámara o tablet, por ejemplo, sin importar a dónde hayas viajado.

Ofrece una potencia de hasta 20 W y cuenta con puertos USB-C y USB-A, por lo que es totalmente versátil y un accesorio imprescindible a la hora de viajar. Además, su uso es muy sencillo.

Este cargador está fabricado en material PC ignífugo, por lo que es muy seguro de utilizar, al contar con protección contra sobrecalentamientos. Además, es muy compacto, para que así puedas llevártelo sin problema en tu mochila o maleta de viaje.

Otros accesorios que te vendrán muy bien a la hora de viajar

OrgaWise Bolsa Cables de Viaje Hoy en Amazon — 10,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Ryaco Cinturón de Viaje para Dinero con Bloqueo RFID Hoy en Amazon — 14,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Freepik y OVERMUST

