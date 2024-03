Seis gadgets que no sabía que necesitaba y que han mejorado mi vida diaria en un 1000%

Son tantos los productos que encontramos en el mercado, que se hace difícil tener conocimiento de todo lo que existe o se vende. Siempre hay algo que desconocemos y que, cuando lo probamos, nos preguntamos por qué no lo hemos comprado antes. Eso me ha pasado a mí en infinidad de ocasiones, por eso voy a recomendar varios gadgets que realmente han cambiado mi día a día completamente. No son exactamente los dispositivos que poseo, pero sí son muy parecidos a los que he comprado.

Ratón vertical Trust Verto

Después de años usando un ratón gaming como el que todos conocemos, me aventuré en probar un ratón vertical por las ventajas que ofrece en la postura de la mano. Aunque cuesta al principio, se va notando a largo plazo el alivio de la muñeca con tantas horas de trabajo.

Este ratón vertical dispone de una sensibilidad máxima de 1.600 DPI regulable hasta 800 DPI, con conexión de 2,4 GHz para funcionar de forma inalámbrica. Su precio baja ahora hasta los 20,99 euros.

Termostato inteligente tado°

Pasar muchas horas trabajando en casa influye en que el consumo en la factura de la luz se incremente considerablemente. Necesitaba algo para regular la calefacción y que no se disparase dicho consumo, por eso un termostato inteligente como este de Tadoº es de lo más idóneo.

Este modelo ofrece funciones como geofecing, que permite activar la calefacción incluso desde fuera de casa. Es compatible con Alexa, HomeKit de Apple o Google Assistant. Su instalación es bastante sencilla, ya que simplemente hay que reemplazar el termostato de cable convencional. De los 219,99 euros habituales, ahora se puede ver en Amazon por 99,99 euros.

Router wifi de malla eero 6

Mi router se encuentra muy alejado de donde suelo hacer mi vida diaria y de mi despacho de trabajo. Estuve meses sufriendo de una conexión a internet lenta para trabajar, así que decidí ponerle fin comprando un set de routers con WiFi mesh. Desde el día que lo instalé, no sé lo que es navegar con cortes de conexión o baja velocidad.

Este pack de eero es una gran opción. Permite abastecer un espacio de hasta 280 metros cuadrados y una velocidad de 500 Mb/s. También cuenta con WiFi 6, banda dual y tecnología 2x2 MU-MIMO. Tanto el router principal como el extensor integran dos puertos Gigabit para usar la fibra de internet y otro USB-C. El precio baja de los 199,99 euros hasta los 139,99 euros.

Amazon Echo Pop

Un altavoz inteligente se ha convertido en una gran herramienta para controlar otros dispositivos y para otras tareas. En mi caso, me viene genial para que reproduzca música y podcasts simplemente con la voz mientras trabajo.

El Echo Pop es una de las opciones económicas que cuenta con soporte para Alexa y un altavoz de 1,95" para reproducir música de alta resolución. Su precio vuelve a bajar en las Ofertas de Primavera de los 54,99 euros a los 29,99 euros.

Amazon Fire TV Stick

El televisor de casa, aunque fuera de pantalla plana, no llegó a tiempo para tener un sistema inteligente en su interior. Por eso, para poder ver contenido en streaming y deporte en directo, tuve que recurrir a un reproductor multimedia. Después de valorar opciones, la que contaba con mejor relación calidad-precio es el Fire TV Stick.

En mi caso fue la versión Lite, pero recomiendo gastar un poco más en la edición del mando con accesos a Netflix, Prime Video o Disney+. Este dongle es capaz de reproducir en calidad Full HD y con sonido Dolby Atmos. Ahora, con las Ofertas de Primavera, vuelve a bajar de los 44,99 euros a los 30,99 euros.

Silla ergonómica Songmics

Todo buen teletrabajo hace que nuestro cuerpo necesite un buen asiento para evitar dolencias y pasar muchas horas frente al escritorio. Yo me decanté por una silla ergonómica que se amoldara a la espalda y que tuviera respaldo transpirable, para aguantar los meses de calor.

Este modelo de Songmics encaja con mis preferencias, con altura e inclinación ajustables, reposabrazos plegables, pistón de gas y que soporta hasta 120 kg. Su precio baja en las Ofertas de Primavera de los 93,50 euros a los 86,99 euros.

