Si tienes un enchufe escondido detrás del sofá, puede que hayas pensado en colocar alguna regleta o adaptador para poder utilizarlo cómodamente. Lo malo es que las regletas, ya sean horizontales o verticales, no tienen un diseño especialmente decorativo. Lo bueno es que hay alternativas como la de Brennenstuhl (31,88 euros).

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Tiene un tejido textil y su cable es de tres metros

La marca alemana cuenta con una regleta bastante elegante que está orientada a colocarla en sitios como en el sofá. Tiene un tejido textil para que no desentone demasiado con la decoración de la casa, pero lo bueno reside en lo que ofrece para poder aprovechar el enchufe escondido.

La regleta, aunque también podemos considerarla como un alargador, cuenta con tres tomas en total situadas en cada uno de los lados. Por un lateral tenemos un par de puertos USB-A que soportan una carga de 15,5W, por lo que es ideal para utilizar con dispositivos como smartphones, auriculares o incluso weareables.

Por el otro lado tenemos una toma europea para poder recargar otros dispositivos, como bien podrían ser ordenadores portátiles. Cabe señalar que la regleta incorpora un enchufe plano para evitar que choque y se deteriore con el sofá o un mueble. Además, su cable tiene una longitud de tres metros, por lo que es ideal para que tengamos longitud de sobra para poder colocarla donde queramos.

⚡ EN RESUMEN: Regleta Brennenstuhl ✅ LO MEJOR La utilidad : es ideal para esos enchufes escondidos que hay detrás de un sofá o mueble.

: es ideal para esos enchufes escondidos que hay detrás de un sofá o mueble. Incorpora dos puertos USB-A y una toma europea. ❌ LO PEOR Se echa en falta una mayor potencia en los puertos USB-A. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una toma de corriente escondida detrás del sofá o un mueble y quieres darle uso colocando una regleta o alargador que no desentone demasiado con la decoración de la casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una regleta con más tomas para recargar muchos dispositivos a la vez. La de Tessan tiene un buen diseño y es bastante práctica.

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Imágenes | Brennenstuhl

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