Esta Navidad puedes ser la envidia de tu familia: ocho jerseys feos con estilo geek para 2022

La Navidad es otra de esas épocas del año muy propensa tener una vestimenta especial. Dicha ropa, que mayormente suelen ser jerseys o sudaderas, se caracteriza por tonos rojizos donde aparecen árboles navideños, mucha nieve y algún que otro gorro de Papá Noel. Para llevar a nuestro ámbito, hemos seleccionado algunos jerseys de Navidad con un toque geek.

Con esto no pretendemos ofender a ningún colectivo geek, porque siendo sinceros, los jerseys son bastante feos, algo que se celebra en Norteamérica con el Ugly Christmas Sweater Day. Pero ese era el requisito primordial para aparecer en esta lista, que puedas ser la envidia de la familia y triunfar en esta Navidad. En cualquier caso, serás recordado en las reuniones futuras.

The Mandalorian

Esto ya va a gusto de cada uno, pero diría que es el menos feo de todos los que hemos recopilado. Su encanto llega a un punto en el que incluso me lo pondría para las cenas familiares de estas dos próximas semanas. Lo cierto es que toda la saga de Star Wars da para un merchandising extenso, y en ropa textil no iba a ser menos. Este se puede comprar por 41,41 euros.

Numskull Jersey de Navidad oficial de Star Wars The Mandalorian para hombres o mujeres – bruto regalo de jersey de la novedad Multicolor M Hoy sin stock en Amazon

Boba Fett

Seguimos con la misma franquicia, ya que disponemos de otro jersey de un personaje que ha llegado a tener su propia serie este 2022 en Disney+. Un jersey mucho más colorido en el que me ha gustado mucho las pequeñas figuras con la cara de Boba Fett, además de otros dibujos referentes a la saga. Con una paleta de colores tan amplia, no vas a pasar desapercibido por casa. Desde 32,53 euros está disponible este jersey.

numskull Boba Fett Suéter novedoso, S Unisex Adulto Hoy en Amazon por 32,53€

Harry Potter

En el recopilatorio de jerseys navideños que hacemos cada año, es raro que Hogwarts no esté presente. Para los amantes de Harry Potter, poco les importará el combinado de colores. Un jersey donde los detalles, aunque repetitivos, están sorprendentemente bien integrados y repasa todo lo que aparece en la saga: la lechuza, la bufanda o incluso las gafas de Harry Potter. Se puede conseguir desde 38,31 euros.

Harry Potter Iconos Fair Isle Puente de Punto para Hombres Multicolor L | Puente de Navidad Suéter Feo de Gryffindor de Hogwarts de Navidad Ideas de Regalos para Hombre Ropa Hoy en Amazon por 38,31€

Jurassic Park

Vamos con otra prolífica saga cinematográfica, donde los protagonistas son nuestros antepasados saurópsidos. Este jersey de Jurassic Park podría no ser tan feo como promete este recopilatorio, ya que la combinación de colores es muy navideña, pero entra por el cuestionable diseño de sus líneas. Hay que reconocer que las figuras de ADN hacen una buena referencia hacia la saga. Se puede comprar desde los 33 euros.

cotton division Mejupampu001 Suéter pulóver, Negro, M para Hombre Hoy en Amazon por 39,79€

Geek Nerd

Menos mal que la descripción de este jersey ya lo reconoce, porque no puede haber algo más geek para ponerse. Este suéter es sencillo porque no está cargado de figuras y rayas por todas partes, pero solo con lo que tiene ya destaca bastante. La frase, con un formato pixelado para honrar al mundo de la informática, viene a decir algo como 'Jersey navideño no encontrado'. Se ve a leguas para moda friki va de perlas. Su precio parte de los 30,99 euros.

Error Divertido 404 Suéter Navideño No Encontrado Geek Nerd Sudadera Hoy en Amazon por 30,99€

Marvel Venom

El simbionte y antihéroe de Marvel también tiene su diseño en un jersey que, más allá de ser bonito o no, no deja indiferente a nadie. Entre los toques navideños como los copos de nieve, se encuentra la figura de Venom rugiendo y desprendiendo tiras de su negra piel, en un acto de furia máxima. Vas a desprender mucho carácter con tan solo ponerte esta prenda. Su precio parte de los 40,05 euros.

Marvel Comics Veneno Puente de Punto para Hombres Negro M | Puente de Navidad Suéter Feo del Hombre araña Fair Isle de Navidad Ideas de Regalos para Hombre Ropa Hoy en Amazon por 41,28€

Los Guardianes de la Galaxia

¿Puede haber algo más friki que estos cazarecompensas por la galaxia? Seguramente no. Otra catástrofe de diseño que intenta combinar el estilo navideño con una popular saga de Marvel. Al menos no le falta detalle, porque aparecen todos los componentes de Los Guardianes de la Galaxia, incluyendo el mítico casete que siempre lleva Star-Lord. Se puede comprar desde los 27,66 euros.

Graphic Impact Suéter feo inspirado en Navidad, diseño de galaxia, diseño navideño Hoy en Amazon por 27,98€

Disney Jack Skellington

Este bien podría servir también para Halloween, no por lo feo que sea el jersey, sino porque el diseño invita a ello. Pero realmente está inspirado en la época navideña, ya que lo que aparece es Jack Skellington, un personaje ficticio de Tim Burton en la producción Pesadilla antes de Navidad. Pesadilla también debe ser pasearse con este jersey por la calle. Su precio parte desde los 48,23 euros.

Disney The Nightmare Before Christmas Retrato de Jack Puente de Punto para Hombres Negro M | Feo Feria suéter de Navidad Puente Isla de Navidad Ideas de Regalos para Hombre Ropa Hoy en Amazon por 49,95€

