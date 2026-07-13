Equipado con los nuevos Intel Core Ultra y preparado para la IA: este elegante PC de HP baja de precio en El Corte Inglés

Renovar el ordenador de escritorio para el hogar o la oficina suele plantear un dilema estético y técnico: o compramos una torre negra aburrida que estropea la decoración del despacho, o invertimos en configuraciones caras. Además, con la llegada masiva de las funciones de Inteligencia Artificial, adquirir un equipo que se quede obsoleto en un par de años es un error común.

Para solucionar ambos problemas, El Corte Inglés ha aplicado un atractivo descuento (de casi 200 euros) a este ordenador de sobremesa HP OmniDesk AK M03-0000ns, que puedes comprar ahora por 584,10 euros.

Sobremesa HP OmniDesk AI M03-0000ns, Intel Core Ultra 5-225, 16GB, 1TB SSD, Sin SO Madera oscura PVP en El Corte Inglés — 584,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Potencia de nueva generación con Intel Core Ultra

La gran baza de este HP Omnidesk AI reside en su cerebro. Viene equipado con el nuevo procesador Intel Core Ultra 5 225, una arquitectura revolucionaria que no solo ofrece un rendimiento bruto excelente para tareas de productividad, navegación avanzada o edición multimedia, sino que integra una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal).

Este chip dedicado se encarga de gestionar las tareas de Inteligencia Artificial de forma local y eficiente, liberando a la CPU y la tarjeta gráfica principal para que el sistema funcione con una fluidez absoluta.

Acompañado a este procesador encontramos 16 GB de memoria RAM (ideales para trabajar en multitarea con decenas de pestañas y aplicaciones abiertas a la vez) y un generoso disco SSD de 1 TB, espacio más que de sobra para almacenar tus archivos y arrancar el equipo en cuestión de segundos.

Lejos de las típicas cajas metálicas y frías, HP ha dotado a este Omnidesk de un panel frontal único con un acabado texturizado en madera oscura que se integra de forma orgánica en cualquier salón o despacho de diseño contemporáneo.

En el apartado de conexiones, este PC de HP va servido tanto en el frontal como en la parte trasera para que no eches nada en falta: cuenta con múltiples puertos USB de alta velocidad (incluyendo tipo C) para transferir archivos o conectar periféricos, salidas de vídeo integradas y lo último en conectividad inalámbrica con WiFi y Bluetooth.

Un punto muy importante a tener en cuenta es que viene sin sistema operativo (FreeDOS). Esto, que para algunos puede parecer un inconveniente, es en realidad una ventaja económica, ya que te ahorras el coste de la licencia en el precio final y te da la total libertad para instalar la versión de Windows 11 o Linux que prefieras desde el minuto uno, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pc de sobremesa HP OmniDesk AK M03-0000ns hoy ✅ LO MEJOR Preparado para el futuro (NPU dedicada): su procesador Intel Core Ultra está optimizado para las funciones de inteligencia artificial que dominarán el software los próximos años.

su procesador Intel Core Ultra está optimizado para las funciones de inteligencia artificial que dominarán el software los próximos años. Estética premium diferenciada: el acabado frontal en madera oscura lo convierte en uno de los ordenadores de sobremesa más elegantes del mercado. ❌ LO PEOR Viene sin Sistema Operativo... Tendrás que dedicar un rato a instalar Windows o el software que prefieras mediante un pendrive antes de poder usarlo por primera vez.

Tendrás que dedicar un rato a instalar Windows o el software que prefieras mediante un pendrive antes de poder usarlo por primera vez. Gráficos integrados... Utiliza los gráficos de la arquitectura Intel, perfectos para oficina, multimedia e IA, pero insuficientes si pretendes jugar a videojuegos de última generación con altas exigencias gráficas. 💡 CÓMPRALO SI... Eres profesional o estudiante y buscas la herramienta definitiva si buscas un ordenador rápido para teletrabajar, estudiar, programar o realizar tareas de gestión instantáneas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un jugador exigente (gamer), ya que no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada (como una NVIDIA RTX o una AMD Raddeon).

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Imagen | Webedia y HP

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