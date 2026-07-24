Echo Pop y bombilla inteligente a mitad de precio en MediaMarkt. Y por un euro más, te llevas una Blink Mini

Cuando llega un Prime Day o un evento similar de Amazon, todos sus dispositivos reciben un buen descuento, como el Echo Pop. Sin embargo, pocas veces hemos visto una oferta tan interesante para este dispositivo que, además, incluya otros dos en el mismo paquete: se trata de un pack compuesto por este dispositivo de Amazon, una Philips Smart LED y una Blink Mini por 33,90 euros. Todo junto, por separado y sin oferta, tiene un precio de casi 100 euros.

Echo Pop + Philips Smart LED + Blink Mini PVP en MediaMarkt — 33,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pack supercompleto que, probablemente, no dure demasiado

Hablemos primero de la oferta. Si accedemos al enlace a la tienda de MediaMarkt veremos como el pack de Echo Pop y bombilla inteligente tiene un descuento del 51 % y sale por 32,90 euros. Para llevarnos la cámara de vigilancia por un euro más, lo único que debemos hacer es bajar un poco y pulsar en 'Comprar pack'. De esa forma, se añadirán los tres dispositivos al carrito al precio de 33,90 euros.

Lo más destacado de este pack es el Echo Pop. Es un altavoz inteligente bastante compacto, pensado para habitaciones pequeñas. Ofrece un sonido que no está mal si tenemos en cuenta su tamaño, aunque la verdadera gracia es que es compatible con Alexa y podremos pedirle todo tipo de funciones a través de la voz.

A esto le sumamos la bombilla inteligente de Philips, que podremos vincular con Alexa para apagarla, encenderla o regular su intensidad. La cámara, una Blink Mini, también está pensada para espacios pequeños y cuenta con resolución 1080p y audio bidireccional. Los tres dispositivos se integran juntos a la perfección, por lo que incluso podremos crear rutinas para ellos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de mediamarkt ✅ LO MEJOR Tres dispositivos a precio reducido: Es un muy buen precio si tenemos en cuenta que, por menos de 34 euros, nos llevaremos tres dispositivos.

Es un muy buen precio si tenemos en cuenta que, por menos de 34 euros, nos llevaremos tres dispositivos. Se combinan entre sí: Gracias a Alexa, podremos integrar los tres dispositivos para crear rutinas o simplemente controlarlos con la voz. ❌ LO PEOR Un pack para estancias pequeñas: Tanto la cámara como el altavoz están pensados para habitaciones pequeñas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un pack para empezar a hacer "inteligente" tu casa por muy poco o para poder controlar a una mascota. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres adquirir dispositivos que te permitan controlar habitaciones más grandes.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, Philips, MediaMarkt

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