Dyson ha rebajado una de sus aspiradoras superventas y, además, viene con regalo

Cuando se trata de aspiradoras sin cable, Dyson sigue siendo la marca indiscutible en potencia y comodidad, aunque sus precios habituales suelen invitar a esperar el momento adecuado. Esee momento acaba de llegar en su propia tienda oficial: la Dyson V12 Detect Slim (en su edición con kit de limpieza a fondo) cuenta ahora con una interesante rebaja directa (ha pasado de costar 719 a 499 euros) y viene acompañada de accesorios extra de regalo, convirtiéndose así en una compra estrella para la limpieza de tu hogar.

Potencia sin esfuerzo, luz láser y botón de encendido

La Dyson V12 Detect Slim se ha ganado a pulso su etiqueta de superventas porque soluciona dos de las principales quejas que algunos usuarios tenían con modelos de gama más alta: el peso y el gatillo.

Con apenas 2,2 kg, es extraordinariamente ligera y manejable para limpiar techos, cortinas o escaleras sin cansar la muñeca. Además, sustituye el clásico gatillo que había que mantener pulsado por un único botón de encendido, permitiendo cambiar de mano libremente mientras aspiras.

Su cepillo con luz láser proyecta un haz de luz verde en ángulo preciso que revela el polvo microscópico invisible a simple vista en suelos duros, asegurando que no te dejes ni una sola mota. Asimismo, su sensor piezoeléctrico mide y cuenta en tiempo real las partículas de polvo aspiradas, adaptando automáticamente la potencia de succión según la suciedad detectada y mostrando en pantalla la autonomía restante minuto a minuto.

Por otra parte, su sistema de filtración totalmente sellado captura el 99,99% de partículas de hasta 0,3 micras, expulsando aire más limpio. Por último, se puede destacar que su batería ofrece hasta 60 minutos de autonomía en modo Eco.

Además, esta oferta incluye el kit de limpieza a fondo. Este está valorado en 130 euros e incorpora un minicepillo motorizado para colchones, tapicerías y escaleras, una rinconera con adaptador giratorio de 22º para espacios estrechos, un cepillo antiarañazos y una manguera extensible con articulación de hasta 130º.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aspiradora dyson v12 detect slim hoy ✅ LO MEJOR Ligereza sobresaliente (2,2 kg) y botón de encendido: mucho más cómoda de usar durante sesiones largas que modelos más pesados y con gatillo.

mucho más cómoda de usar durante sesiones largas que modelos más pesados y con gatillo. Filtración HEPA y potencia inteligente: ajusta la succión automáticamente y atrapa alérgenos con total eficacia. ❌ LO PEOR Depósito algo compacto (0,35 litros)... Al ser un modelo estilizado y ligero, obliga a vaciar el cubo con algo más de frecuencia si tienes una casa muy grande o mascotas que sueltan mucho pelo (aunque su sistema de vaciado higiénico se acciona con un solo gesto).

Al ser un modelo estilizado y ligero, obliga a vaciar el cubo con algo más de frecuencia si tienes una casa muy grande o mascotas que sueltan mucho pelo (aunque su sistema de vaciado higiénico se acciona con un solo gesto). Precio elevado frente a marcas rivales... Incluso rebajada sigue siendo una inversión importante, aunque la durabilidad y disponibilidad de repuestos oficiales juegan a su favor. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una aspiradora sin cables potente pero muy ligera y manejable, tienes suelos duros donde aprovechar la luz láser, sufres de alergias o convives con mascotas, y prefieres la comodidad de un botón de encendido frente al gatillo tradicional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un chalé de varias plantas con muchas alfombras gruesas y no quieres vaciar el depósito a menudo (en este caso, te compensará más dar el salto a la Dyson V15 Detect o la Gen5detect, que tienen mayor capacidad y algo más de succión bruta).

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Imagen | Dyson

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