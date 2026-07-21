Las diferencias entre Qualcomm y MediaTek en 2026 son cada vez más pequeñas. Son muy buenas noticias para los móviles Android

Hace un tiempo, comprarse un móvil con procesador MediaTek era sinónimo de conformarse. Si querías potencia bruta, actualizaciones rápidas y buena eficiencia, había que buscar el sello de Qualcomm Snapdragon en la caja del móvil. Pero es verdad que esto es algo que en pleno 2026 ha cambiado completamente.

Hoy, la brecha entre las dos firmas de procesadores es más estrecha. Y, aunque los puristas sigan debatiendo sobre cifras en los benchmarks, la realidad es que la gran similitud (hoy en día) entre estos chips, es la mejor noticia que le ha podido pasar al ecosistema Android en la última década.

Los móviles de gama baja mediocre han muerto

La principal victoria en 2026 no está solo en los móviles de 1.200 euros, sino en los de 300 euros o menos. MediaTek, con su serie Dimensity, ha logrado algo que parecía imposible: ofrecer buena potencia, conectividad 5G de ultrabaja latencia y procesos de fabricación de 3 nanómetros en dispositivos que no requieren una gran inversión ni la financiación de la compra.

Qualcomm, por su parte, ha tenido que reaccionar. Ya no basta con dominar la gama alta; la presión de MediaTek ha obligado a los de San Diego a vitaminar sus series 6 y 7, haciendo que un móvil de gama media actual rinda como un buque insignia de hace apenas dos años.

Eso sí, es cierto que ambas marcas de procesadores se han ido poniendo las pilas por la presión desde China con Xiaomi o Huawei empujando sus propios procesadores. Así que, pese a ser competencia entre ellas, no son dos firmas ajenas a todo lo que está ocurriendo en el sector en estos momentos.

El nuevo campo de batalla es la Inteligencia Artificial

Si hay algo que define a los procesadores de 2026, es su capacidad de procesar IA generativa de forma local. Ambas marcas tienen NPUs dedicadas desde hace varias generaciones. MediaTek integra su propia APU (AI Processing Unit) con capacidades comparables a la Hexagon de Qualcomm.

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En el día a día, la diferencia para el usuario es prácticamente inapreciable. Ya sea editando en vídeo 8K o pidiendo a tu asistente que resuma un documento, ambos fabricantes ofrecen una fluidez que ha eliminado los famosos tirones de Android de antaño.

¿En qué nos beneficia al consumidor este acercamiento entre MediaTek y Qualcomm?

Cuando no hay un claro dominador, el ganador es el consumidor. Esta paridad técnica (debido al claro acercamiento técnico entre MediaTek y Qualcomm) ha provocado tres efectos inmediatos en el mercado:

Guerra de precios: para competir con el rendimiento bruto de Qualcomm, MediaTek ofrece sus chips a precios más agresivos, lo que permite a fabricantes como Xiaomi, Realme o la propia Samsung ajustar sus márgenes.

para competir con el rendimiento bruto de Qualcomm, MediaTek ofrece sus chips a precios más agresivos, lo que permite a fabricantes como Xiaomi, Realme o la propia Samsung ajustar sus márgenes. Mejores actualizaciones: el soporte de drivers de MediaTek ha mejorado drásticamente, obligando a Qualcomm a no dormirse y a prometer períodos de actualización de Android cada vez más largos.

el soporte de drivers de MediaTek ha mejorado drásticamente, obligando a Qualcomm a no dormirse y a prometer períodos de actualización de Android cada vez más largos. Innovación acelerada: hoy en día, la competencia por la eficiencia energética es feroz. En 2026, tenemos móviles más potentes que nunca; sin embargo, estirarán la batería más allá de la jornada intensiva gracias a esta rivalidad.

El fin a los prejuicios

En 2026, elegir un smartphone basándose únicamente en la marca del procesador es un error. Hemos llegado a un punto de madurez tecnológica donde MediaTek ya no es la alternativa barata, sino una opción de primer nivel y Qualcomm ha tenido que bajarse del pedestal para pelear en el terreno de la calidad-precio.

Este es un escenario ideal. Ya no importa qué motor (es decir, procesador) lleve tu Android bajo el capó; lo que importa es que, por primera vez, ambos tipos de chips corren a la misma velocidad.

Algunos móviles con estos procesadores que te pueden interesar

Gama alta

Samsung Galaxy S26 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5): es todo un referente en potencia bruta y procesamiento de imagen. Qualcomm mantiene aquí una ligera ventaja en el procesado de vídeo profesional y conectividad 5G avanzada.

Oppo Find X9 Pro (MediaTek Dimensity 9500): un gran rival para el modelo de Samsung y que monta un chip MediaTek es Oppo. En el día a día, la diferencia es casi inexistente entre ambos modelos, aunque Oppo está logrando unas tasas de eficiencia térmicas superiores.

Gama media

Nothing Phone (3) (Snapdragon 8s Gen 4): Qualcomm ha tenido que bajar la potencia de sus gamas altas a este chip para no perder el trono de la gama media premium, ofreciendo una experiencia eléctrica y fluida en este Nothing Phone (3).

Poco X8 Pro (MediaTek Dimensity 8500 Ultra): es uno de los reyes en la relación calidad-precio. MediaTek permite que este Poco X8 Pro de Xiaomi rinda como un teléfono de gama superior de hace solo un año, pero manteniendo un precio comedido.

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