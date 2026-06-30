Descuentazo para el MacBook Neo: es la oportunidad perfecta para comprarlo antes de que suba de precio

Se viene una subida de precios en 21 dispositivos de Apple, entre ellos, el MacBook Neo. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo de hacernos con uno de estos portátiles a buen precio: Amazon lo tiene disponible por 649 euros (también PcComponentes y MediaMarkt). Eso sí, probablemente esta oferta no durará mucho más.

El portátil más barato de Apple, en oferta

Si echamos un vistazo al histórico de precios del MacBook Neo para esta configuración, que es la que tiene 256 GB de almacenamiento, podemos ver cómo es su precio mínimo histórico. Es una buena opción si quieres un portátil del ecosistema de Apple y quieres gastar lo mínimo posible.

En el interior de este dispositivo, encontramos el chip A18 Pro, el mismo que usaba el iPhone 16 Pro. Con este, vamos a tener un rendimiento más que suficiente para las tareas cotidianas, como la escritura de texto, navegación por Internet o incluso edición de imágenes. Además, también ofrece una muy buena autonomía de hasta 16 horas de streaming de vídeo.

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Otro punto muy interesante de este equipo es que es un portátil ligero, puesto que pesa 1,23 kg. De esta forma, es un dispositivo con el que podremos viajar cómodamente, algo ideal si nos solemos mover con él encima para ir al trabajo o a la universidad. Su pantalla LCD de 13 pulgadas no está al nivel de la que usan otros portátiles de Apple, pero se ve muy bien.

⚡ EN RESUMEN: oferta del macbook neo ✅ LO MEJOR Puerta de entrada a Apple: Es una opción muy interesante si estás buscando tu primer portátil Apple, especialmente si quieres gastar lo mínimo posible.

Es una opción muy interesante si estás buscando tu primer portátil Apple, especialmente si quieres gastar lo mínimo posible. Un buen precio antes de su próxima subida: Más allá de que sea su precio mínimo histórico (que también), es un gran momento de compra previo a su próxima subida de precios. ❌ LO PEOR Va justito de conectividad: Solo tiene dos puertos Thunderbolt, por lo que solo podrás usar uno mientras lo cargas.

Solo tiene dos puertos Thunderbolt, por lo que solo podrás usar uno mientras lo cargas. Solo tiene 256 GB de almacenamiento: Esta versión del portátil tiene solo 256 GB, que se pueden quedar cortos si almacenas muchos archivos pesados. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas el 'primer MacBook' para tareas sencillas o para estudiar y quieres gastar lo mínimo posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres que tenga más almacenamiento o quieres una opción más potente. En este último caso, entonces es recomendable el MacBook Air.

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