Decathlon vende el ventilador de mano barato con el que las olas de calor no serán impedimento para estar en la calle

Disfrutar de las vacaciones, dar un paseo por la tarde o esperar el transporte público en plena ola de calor puede convertirse en una experiencia sofocante. Aunque los abanicos tradicionales ayudan, cuando el termómetro aprieta de verdad, lo único que hacen es mover aire caliente. Para solucionar esto sin gastar apenas dinero, Decathlon tiene en su catálogo online un gadget que podría ser la sensación del verano: este ventilador portátil de mano Jisulife Fan Life 10 por 27,99 euros.

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Un mini ventilador con una batería que aguanta todo el día

A diferencia de los típicos ventiladores de bazar que apenas tienen fuerza, este modelo que vende Decathlon destaca por su motor optimizado y sus cinco niveles de velocidad ajustables. Esto te permite desde una brisa suave y silenciosa si lo usas en interiores o en la oficina, hasta un flujo de aire de gran velocidad ideal para refrescarte el rostro de forma inmediata mientras caminas por la calle bajo el sol.

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El verdadero punto fuerte de este gadget es su autonomía. Cuenta con una batería recargable de 4.000 mAh que, dependiendo de la velocidad que selecciones, es capaz de aguantar horas de uso continuo, cubriendo de sobra cualquier jornada fuera de casa.

Además, se recarga de forma muy sencilla, mediante un puerto USB-C por lo que puedes cargarlo usando el cargador del móvil, el ordenador o una power bank en mitad de la calle. Por último, destacar también su diseño ergonómico y su peso ligero que hacen que llevarlo en el bolso, la mochila o la mano sea totalmente cómodo.

⚡ EN RESUMEN: ventilador de mano portátil Jisulife Fan Life 10 hoy ✅ LO MEJOR Gran capacidad de batería: sus 4.000 mAh ofrecen una autonomía muy superior a la media de mini ventiladores del mercado, evitando que te quedes tirado a mitad del día.

sus 4.000 mAh ofrecen una autonomía muy superior a la media de mini ventiladores del mercado, evitando que te quedes tirado a mitad del día. Cinco velocidades reales: la versatilidad de sus modos permite adaptar la potencia del aire según la intensidad del calor exterior. ❌ LO PEOR Nivel de ruido a máxima potencia... Aunque en las velocidades bajas es bastante discreto, al exprimir el nivel 5 el pequeño motor lógicamente genera un zumbido perceptible en ambientes silenciosos.

Aunque en las velocidades bajas es bastante discreto, al exprimir el nivel 5 el pequeño motor lógicamente genera un zumbido perceptible en ambientes silenciosos. Uso puramente personal... Está diseñado para enfocar el aire directamente al rostro o cuerpo de una sola persona a corta distancia; no esperes que refresque a un grupo de gente a tu alrededor. 💡 CÓMPRALO SI... Eres una persona calurosa que sufre especialmente con las altas temperaturas al salir a pasear, viajar o acudir a eventos al aire libre. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un aparato para enfriar de forma general una habitación o una tienda de campaña, para eso es mejor optar por un enfriador de mesa o un ventilador de camping con peana.

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Imágenes | Webedia y Decathlon

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