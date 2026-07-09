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HOY SE HABLA DE

Hoy en Carrefour a precio de outlet este aire portátil sin obras perfecto para dormitorios grandes

Una solución ideal para dormir frescos en verano sin tener que invertir en obras ni complejas instalaciones

Carrefour 5
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Afrontar las noches de verano en un dormitorio amplio puede convertirse en una auténtica pesadilla si no se cuenta con el equipo adecuado. Instalar un aire acondicionado split no siempre es una opción, ya sea por presupuesto o porque vives de alquiler. Por suerte, Carrefour ha desplomado el precio de una de las alternativas portátiles más potentes y equilibradas del mercado para enfriar habitaciones grandes de forma inmediata.

Hablamos del Infiniton PAC-S10, un aparato compacto que destaca por su buena capacidad de enfriamiento y ahora también por su precio. Está rebajado a 259 euros y, además, puedes financiarlo hasta en 12 meses sin intereses.

Aire Acondicionado Portátil Infiniton PAC-S10, 2930 Frigorías, A

Aire Acondicionado Portátil Infiniton PAC-S10, 2930 Frigorías, A

PVP en Carrefour — 259,00
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Potencia de sobra para habitaciones de gran tamaño

Aire Acondicionado Portatil Infiniton Pac S10 Carrefour

El principal argumento para apostar por este modelo de Infiniton es sus especificaciones técnicas. Cuenta con 2.930 frigorías (10.000 BTU), una cifra más que suficiente para aclimatar con rapidez estancias de entre 20 y 25 metros cuadrados (incluso hasta 30) sin que el motor sufra. Es la solución ideal para salones medianos o dormitorios principales donde los modelos estándar de 2.000 frigorías se quedan cortos.

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A diferencia de los engorrosos sistemas fijos, la puesta en marcha de este aire acondicionado portátil es cuestión de minutos: basta con colocar su kit de sellado en la ventana, conectar el tubo de evacuación y empezar a disfrutar de un ambiente gélido sin necesidad de taladrar las paredes ni contratar instaladores.

Uno de los puntos más molestos de muchos aires acondicionados portátiles es tener que estar pendientes de vaciar la bandeja de agua cada pocas horas. El Infiniton PAC-S10 soluciona esto gracias a su tecnología de evaporación automática, un sistema inteligente que recicla la propia condensación del aparato para mejorar la eficiencia y expulsar la humedad al exterior a través del tubo.

Además de su función de refrigeración, incorpora modos muy útiles para el día a día: deshumidificador (ideal para zonas de costa o con mucha humedad), "Sleep" (que suaviza el funcionamiento de forma gradual durante la noche para evitar consumos excesivos) y temporizador (para programar el apagado).

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado portátil infiniton pac-s10 hoy

 LO MEJOR

  • Kit de ventana completo incluido de serie: a diferencia de otras marcas que te obligan a comprar los accesorios por separado, este modelo viene con todo lo necesario en la caja para sellar la salida del tubo (especialmente cómodo si tienes ventanas correderas), lo que te ahorra un gasto extra de entre 15 y 20 euros.
  • Gran movilidad en interiores: viene equipado con ruedas multidireccionales de marcha suave y asas laterales de transporte integradas. Esto permite mover sus casi 24 kilos de peso entre el salón (por el día) y el dormitorio (por la noche) sin esfuerzo y sin dañar el suelo.

❌ LO PEOR

  • Consumo eléctrico en uso continuado... Aunque cuenta con una buena eficiencia energética (Clase A), sus 1.000 vatios de potencia nominal pasarán factura si decides tenerlo encendido las 24 horas del día. Es un aparato pensado para un uso inteligente y programado, no para sustituir la eficiencia de un split inverter de pared.
  • El diseño del mando a distancia es muy básico... Cumple su función a la perfección para cambiar de modo o temperatura desde la cama, pero estéticamente se siente algo anticuado y de plástico sencillo si lo comparamos con la construcción robusta del propio aire acondicionado.

💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler y no quieres pedir permisos al casero ni hacer agujeros en la fachada. Cuando te mudes, te lo llevas contigo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un silencio sepulcral para poder dormir o concentrarte trabajando, un pingüino portátil no es para ti; te conviene invertir en un split fijo tradicional.
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