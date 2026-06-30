Cuesta menos que un AirTag y vienen cuatro unidades: así es el pack de localizadores que funcionan solo con Android

Queda poco para la llega del verano, por lo que si vas a realizar algún viaje es posible que te resulte práctico contar con un localizador, sobre todo si quieres tener un mayor control sobre la ubicación de tu equipaje. Pero... ¿cuál comprar? El Ugreen FineTrack G Smart Finder es de los más atractivos porque ahora mismo se encuentra por 23,66 euros en lo que es su mejor precio hasta la fecha. De hecho, vienen cuatro unidades y cuestan menos que un AirTag 2, que tiene un precio de 27,99 euros.

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Incluye cuatro localizadores recargables

El Ugreen FineTrack G Smart Finder es un pack que incluye cuatro localizadores, y cada uno de ellos únicamente es compatible con dispositivos Android, aunque con unas pocas excepciones, como es el caso del Motorola Moto G Stylus 5G, el Motorola Edge o el Google Pixel 8.

Uno de los puntos más diferenciales de este modelo es que no funciona con pilas extraíbles, sino que incorpora una batería recargable a través de su puerto USB-C. Además, dicha batería tiene una autonomía aproximada de un año, que es lo que suelen ofrecer este tipo de dispositivos.

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Al contar con cuatro unidades, viene bien tenerlos a mano para colocarlos en una maleta, en la mochila, en la cartera o en las llaves, ya que incluyen un agujero para poder colgarlos en un llavero sin necesidad de comprar una funda. Por otro lado, cabe mencionar que estos localizadores se integran en Find Hub e incorporan un altavoz para poder localizarlos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ugreen FineTrack G Smart Finder hoy ✅ LO MEJOR El precio : hablamos de un pack de cuatro localizadores que cuesta menos que un AirTag de Apple.

: hablamos de un pack de cuatro localizadores que cuesta menos que un AirTag de Apple. Su batería recargable, para así no tener que estar cambiando la pila con cierta frecuencia. ❌ LO PEOR La compatibilidad, ya que no es compatible con dispositivos iOS, ni con HarmonyOS ni con ciertos móviles Android. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un pack con varios localizadores que funcionen con Android, sobre todo priorizando que se puedan recargar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizar estos localizadores en móviles de Apple, ya que no son compatibles.

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Imágenes | Ugreen

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