Cuesta muy poco y no ocupa nada de espacio en tu móvil: esta es la herramienta que te protegerá en Internet estas vacaciones

Estamos en unas fechas ideales para hacer una escapadita fuera de casa. En muchos sitios vamos a seguir teniendo acceso a Internet, gracias especialmente a nuestra tarifa de datos. El problema es cuando, ya sea por localización o por el tipo de edificio, esta llega con muy poca fuerza o directamente no llega. Ahí no nos queda otra que acceder a redes WiFi de hoteles o alojamientos, unas que pueden no ser demasiado seguras.

Cuando no conocemos una red de este tipo o una red WiFi pública, si nos vemos obligados a usarla, lo mejor que podemos hacer es protegernos. La forma más sencilla y eficaz pasa por usar una VPN, ya sea en un teléfono móvil, una tablet o un ordenador portátil. Las hay muy económicas, siendo la de CyberGhost una de las que mejor precio ofrece ahora mismo: sale por 2,19 euros al mes.

Protégete en Internet por el precio de un café

Lo que se nos puede venir a la cabeza ahora mismo es que si merece la pena acudir a una de pago habiendo VPN gratuitas. Estas están bien para sacarnos de algún apuro, pero su efectividad es limitada y la velocidad de conexión se reduce mucho con la mayoría. Si queremos evitarnos problemas, lo mejor es acudir a una de pago, más aún si lo podemos hacer por poco más de 2 euros al mes.

La VPN de CyberGhost es una gran opción, independientemente del dispositivo donde la queramos usar. Su software es sencillo y fácil de utilizar, nada de procesos complicados o para los que haga falta la ayuda de un experto. Además, con una sola suscripción podemos usarla en hasta siete dispositivos diferentes, así que no tenemos que ir eligiendo cada vez cuál queremos usar.

Como explicamos más arriba, el precio al mes es de únicamente 2,19 euros. Eso implica que su plan de 2 años nos costará un total de 56,94 euros, un precio bastante atractivo si tenemos en cuenta que un solo mes del servicio sale por 11,99 euros sin oferta. Y ojo, porque además nos llevaremos dos meses de regalo, por lo que tendremos 26 meses del servicio a ese precio.

¿Qué queremos algo más de seguridad? CyberGhost tiene dos servicios más opcionales que podemos añadir a nuestra suscripción: una suite de software para Windows (por 1 euro más al mes) y una IP dedicada para la VPN (por 2,50 euros al mes adicionales). Una gran opción si buscamos todavía más seguridad en Internet, ya sea fuera de casa o allá donde vayamos.

