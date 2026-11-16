Cuesta la mitad que el nuevo modelo: el Galaxy Watch Ultra sigue siendo uno de los mejores relojes con WearOS

Un smartwatch es un dispositivo muy útil en el día a día: te puede ayudar a medir tus entrenamientos, a contestar mensajes o a saber cómo descansas por la noche. Ahora que estamos prácticamente en Black Friday es buen momento para hacernos con uno nuevo, especialmente si buscamos uno con Wear OS: tenemos este Galaxy Watch Ultra (el de 1.ª generación) por 304,95 euros en Amazon.

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm + Cargador - Smartwatch, Control de Salud, Seguimiento Deportivo, naranja (Versión Española) Hoy en Amazon — 304,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un reloj resistente e ideal si tienes un móvil Samsung

Estamos ante el nuevo precio mínimo histórico para este reloj de Samsung en Amazon, lo que hace que estemos ante una muy buena oportunidad de compra. Es cierto que ya está disponible el nuevo Galaxy Watch Ultra2 pero, aunque es un dispositivo mejor, su precio es actualmente de 669 euros. Cuesta más del doble.

¿Y sigue siendo una buena compra este primer Ultra en 2026? Lo cierto es que sí, especialmente si buscas un reloj con Wear OS que sea resistente. Este dispositivo es un reloj grande de 47 milímetros con un peso de 60 gramos aproximadamente y cuenta, como hemos dicho, con el sistema operativo de Google. Eso hace que podamos instalar en él decenas de apps diferentes, como puede ser Spotify.

A nivel de sensores, es un dispositivo que nos va a permitir controlar muchos aspectos diferentes de nuestra salud y nuestro entrenamiento. Además, tiene 5G, por lo que podemos instalarle una eSIM y utilizarlo sin la necesidad de tener el móvil a mano. Lo que sí que debemos tener en cuenta es que ciertas funciones solo estarán disponibles si tenemos un móvil Samsung, como el electrocardiograma.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy watch ultra ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Estamos ante su nuevo precio más bajo, por lo que es un momento ideal para comprarlo.

Estamos ante su nuevo precio más bajo, por lo que es un momento ideal para comprarlo. Resistente y con Wear OS: Tanto el cristal como la caja son resistentes a golpes y arañazos, por lo que nos es perfecto para actividades al aire libre. Además, tiene Wear OS. ❌ LO PEOR Su autonomía: Su autonomía está lejos de algunos rivales que no utilizan Wear OS, como el Huawei Watch GT 7 Pro.

Su autonomía está lejos de algunos rivales que no utilizan Wear OS, como el Huawei Watch GT 7 Pro. Funciones exclusivas para móviles Galaxy: Algunas funciones se pierden por el camino si no tienes un móvil Samsung. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj con Wear OS que sea resistente y prefieres ahorrar lo máximo posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un móvil Samsung, no te gustan los relojes tan grandes o directamente prefieres a que el nuevo modelo baje de precio.

También te puede interesar

Samsung Galaxy Watch9, 44mm, Bluetooth, Gris Oscuro (Versión Española) | Snapdragon Wear Elite Platform, Batería 445mAh, Asesoramiento de Salud y Sueño, Monitoreo de Salud Cardíaca, Garantía 3+1 Año Hoy en Amazon — 295,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HUAWEI WATCH GT 7 Pro 46mm Smartwatch, ECG GPS, iOS, 21 Días, Amarillo | Reloj Inteligente, 3000 Nits, 5 ATM, Monitoreo de Salud Cardíaca, Modos Esquí y Ciclismo, NFC, Android iOS, Garantía 42 Meses Hoy en Amazon — 398,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Samsung

En Xataka | Mejores relojes deportivos con GPS 2026: Cuál comprar y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados