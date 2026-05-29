Cuesta casi lo mismo que un AirTag, pero vienen cuatro: así es el pack de localizadores para iOS y Android que se pueden recargar

Los AirTag, tanto el de primera como el de segunda generación, son uno de los accesorios más interesantes de Apple. Afortunadamente, hay muchísimas alternativas en otras marcas, como el Xiaomi Tag. Lo "malo" de este localizador es que hay que cambiarle la pila. Si no queremos hacerlo, tenemos otras opciones como el Ugreen FineTrack Duo que ahora mismo se encuentra en Amazon por 33,99 euros. Y vienen cuatro localizadores.

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Un pack de localizadores recargables

El Ugreen FineTrack Duo es un localizador que funciona tanto para iOS como para Android, lo que permite que podamos utilizarlos casi independientemente del móvil que tengamos (la marca no menciona nada sobre Huawei). Además, en el caso de los iPhone, se integra en la red Buscar.

Lo más interesante de este localizador es que, a diferencia del AirTag y de muchos otros modelos, no hay que cambiarle la pila, ya que incorpora una batería que se puede recargar a través de su puerto USB-C. Además, según menciona la marca, la autonomía es de hasta un año.

Por otro lado, este localizador de Ugreen también viene con un altavoz que sirve para que podamos localizarlo, algo que funciona especialmente bien en interiores. También cabe mencionar que cada uno de los cuatro localizadores que vienen en el pack cuentan con un agujero para poder colgarlos en un llavero.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ugreen FineTrack Duo hoy ✅ LO MEJOR La compatibilidad : funciona tanto con móviles iOS como con Android.

: funciona tanto con móviles iOS como con Android. Su batería: no funciona a pilas, sino que la batería se recarga a través del puerto USB-C. ❌ LO PEOR Hay una limitación: estos localizadores no se pueden utilizar de forma simultánea en iOS y Android. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un localizador que te sirva tanto para iOS como para Android. También es especialmente interesante si no quieres depender de tener que cambiar la pila cada año. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si buscas un localizador para la cartera o pasaporte. Hay otros modelos, incluso dentro de la marca, que gracias a su formato encajan mejor con esta utilidad, como es el caso del Ugreen FieTrack Slim Wallet.

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Imágenes | Ugreen

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