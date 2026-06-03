Cuesta 249 euros y es uno de los móviles más rompedores en diseño: este Nothing es un chollo en PcComponentes

El mercado de la telefonía se encuentra en un punto donde ya no es necesario desembolsar una fortuna para tener un dispositivo con un diseño diferente al resto, rendimiento fluido y un buen soporte de actualizaciones de primer nivel. Un claro ejemplo es el Nothing Phone (3a), que ahora se puede conseguir rebajado en PcComponentes por 249 euros.

Diseño transparente y rendimiento equilibrado sin grandes florituras

El gran atractivo de este Nothing Phone (3a) radica en su estética, heredando el característico lenguaje visual de la marca con una trasera semi-transparente y una versión simplificada de su interfaz de luces LED. Sin embargo, más allá de lo visual, el dispositivo destaca por montar una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con tasa de refresco adaptativa a 120 HZ, por lo que ofrece buena fluidez tanto para hacer scroll en redes sociales como para reproducir contenido multimedia.

Para el apartado fotográfico, la firma ha apostado por la sensatez en lugar de rellenar la trasera con sensores inútiles de baja resolución. El sistema principal está compuesto por una doble cámara trasera donde tanto el sensor principal como el gran angular alcanzan los 50 MP. El sensor principal cuenta además con estabilización óptica de imagen, lo que te hará conseguir vídeos estables y fotografías nítidas en entornos nocturnos o con iluminación compleja.

Por último, la gestión de la energía recae sobre una batería de 5.000 mAh. Gracias al bajo consumo del procesador y a la optimización de la capa de personalización Nothing OS, el terminal es capaz de superar la jornada completa de uso intensivo. Además, el dispositivo cuenta con un sistema de carga rápida de 50 W, que te permite recuperar el total de la autonomía en poco más de una hora.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el nothing Phone (3a) hoy ✅ LO MEJOR Experiencia de software limpia: Nothing OS es una de las capas más ligeras y estéticas del mercado. Está libre de apps innecesarias y ofrece una fluidez que recuerda mucho a los teléfonos Pixel de Google.

Nothing OS es una de las capas más ligeras y estéticas del mercado. Está libre de apps innecesarias y ofrece una fluidez que recuerda mucho a los teléfonos Pixel de Google. Diseño con personalidad: en un mercado tan saturado de teléfonos idénticos, su estética transparente y el sistema de luces Glyph le aportan un valor diferencial que no pasa desapercibido. ❌ LO PEOR Cuerpo de policarbonato... Aunque el diseño es atractivo, la trasera es de plástico y puede rayarse con relativa facilidad si no se utiliza con funda protectora.

Aunque el diseño es atractivo, la trasera es de plástico y puede rayarse con relativa facilidad si no se utiliza con funda protectora. Sin carga inalámbrica... A diferencia del modelo superior, este terminal prescinde de la carga por inducción para poder ajustar el precio final. 💡 CÓMPRALO SI... Estás cansado de los diseños convencionales y quieres un móvil que destaque visualmente sin sacrificar la elegancia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es indispensable que el teléfono se sienta metálico o de cristal frío en la mano, el acabado en plástico de este modelo te parecerá un paso atrás.

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Imágenes | Nothing

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