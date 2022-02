Comederos conectados para mascotas: cinco opciones para perros y gatos con programación y control desde el móvil

Tener una mascota es tener una gran responsabilidad porque requieren de cuidados y atención. Si pasas mucho tiempo fuera de casa por trabajo, puede que tengas alguna dificultad para darles sus raciones de comida, pero con estos cinco comederos conectados para perros y gatos puedes estar un poco más tranquilo y tenerlos vigilados.

Comederos para perros y gatos conectados

El primer comedero conectado para mascotas que vamos a ver es el PUPPY KITTY 4L (104,39 euros), un dispensador de comida automático que ofrece alimentación precisa y a tiempo cuando no estamos en casa. Con una capacidad de cuatro litros, es adecuado para varios alimentos secos con un diámetro de dos a 10 mm. Las comidas al día son ilimitadas y la cantidad puede oscilar de una a 10 porciones. Se puede alimentar a través de un cable USB con adaptador de corriente UE (incluido) o tres pilas (no incluidas). Se conecta a la red Wi-Fi de 2,4 GHz y con la app para dispositivos móviles se puede ver cómo come nuestra mascota al integrar una cámara Full HD 1080p gran angular.

PUPPY KITTY 4L Comedero Automático para Gatos y Perros, Alimentador Automático Controlado por App con Cámara de 1080 HP, Vigile y Alimente a Su Mascota En Todo Momento PVP en Amazon por 104,39€

Seguimos con otro modelo muy vendido y con buenas valoraciones de WellToBe (99,99 euros). Con una capacidad de almacenamiento de cuatro litros para mantener 1,6 kg de comida para mascotas, se puede programar hasta seis comidas al día y cada toma tener de una a 48 porciones de 0,28 oz. Se conecta a la red Wi-Fi de nuestro hogar y con la app para dispositivos móviles iOS y Android podemos controlar y alimentar a la mascota de forma remota. Es posible grabar hasta 10 segundos de recordatorios de voz personalizados para llamar a nuestra mascota a comer. Puede funcionar o por cable o mediante cuatro pilar.

2.4G WiFi Comedero Automático para Gatos y Perros & Múltiples Mascotas,Dispensador de Comida con Control Remoto de Aplicación ,10s grabación de Voz,Programable Tiempo de la Comida y Porciones PVP en Amazon por 99,99€

El siguiente comedero, de Si Smart, el Pet Feeder WiFi (129,99 euros) tiene un tanque de seis litros de capacidad y ofrece la opción de dispensar la comida de forma programada o manual y la función de grabar un mensaje y reproducirlo cada vez que se libere el alimento. Se controla en móviles a través de la app Smart Life, disponible para iOS y Android, y llevar un registro de la comida dispensada al día, a la semana o al mes y controlar la alimentación de la mascota. Se conecta a la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Este comedero también tiene cámara Full HD con micrófono, altavoz y visión nocturno para controlar lo que hace nuestra mascota incluso de noche.

Comedero Gato y Perro automatico WiFi Camara, 6 litros, Audio bidireccional, Visión Nocturna, Funciona con Alexa, Google Home y App Smart Life PVP en Amazon por 129,99€

Continuamos con otra opción que ha cosechado buenas valoraciones, el Balimo Lena 4L (135,99 euros), un comedero para gatos y perros que ofrece visión nocturna y gran angular de 130º para controlar cuándo comen nuestras mascotas y qué hacen en nuestra ausencia. Tiene un micrófono integrado y grabadora de voz para dejar un mensaje de 10 segundos o hablar con ellas a distancia. Se conecta a la red Wi-Fi de 2,4 GHz y a la app Tuya Smart APP para iOS y Android. Suministra de una a ocho raciones de comida al día, con hasta 20 raciones de 7g ± 2g, según las necesidades de nuestra mascota. Viene con una bolsa desecante para mantener la comida fresca.

Balimo Lena 4L 2.4G WLAN Comederos automáticos de Mascotas para Perros y Gatos con App Control, Full 1080p HD Cámara y Visión Nocturna con Control Programable por Temporizador 8 Comidas/día PVP en Amazon por 135,99€

Acabamos con el PETKIT (75,99 euros), un alimentador que destaca por su elegante diseño. Fabricado en ABS de alta calidad apto para alimentos y acero inoxidable 304, cuenta con un tanque de tres litros para almacenar 1,33 kg de comida seca a la vez. La firma menciona específicamente gatos. Es compatible con pienso seico y pienso para animales lofilizado. El depósito de cereales es extraíble y lavable. Cuenta con conexión Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth para planificar la alimentación e informar sobre el estado del alimento a través de la app para smartphones. Se puede alimentar tanto por pilas como por cable.

PETKIT Comedero automático para gatos compatible con wifi con control de porciones, compatible con alimentos liofilizados para animales, diseño de doble fuente de energía PVP en Amazon por 75,99€

