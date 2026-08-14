De casi 1.300 a 299 euros: el robot aspirador Lefant M5 Pro vuelve con una de sus mejores ofertas por tiempo limitado

Pocas cosas hay más útiles para ayudarnos en la limpieza del hogar que un robot aspirador. Son dispositivos autónomos que, según el modelo que compremos, puede incluso que necesiten poquísimo mantenimiento. ¿Estás buscando uno nuevo? Entonces, quizás te encaje este Lefant M5 Pro: está rebajadísimo hasta los 399,99 euros, pero podemos hacernos con él por 299,99 euros si usamos el código 'AEUD6QAY'.

Lefant M5 Pro Robot Aspirador y Fregasuelos con Base de Autovaciado y App PVP en Amazon — 299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un robot aspirador con gran potencia de succión que necesita poco mantenimiento

Lefant, que tiene tienda propia dentro de Amazon, tiene rebajados varios de sus robots aspiradores. El Lefant M5 Pro es uno de ellos (que pasa de costar 1.299 euros a 399,99 euros), aunque también tenemos el Lefant M5 Max. Este es muy parecido al anterior aspirador, pero con dos diferencias: tiene mayor potencia de succión (25.000 Pa) y lava las mopas a mayor temperatura (80 grados). Su precio ahora mismo es 499,99 euros, pero se queda en 399,99 euros si usamos el código 'RH2AMWC5', un descuentazo si tenemos en cuenta su PVP de 1.599 euros.

Ahora sí, vamos a ver las características más importantes del robot. La primera de ellas está relacionada con su mopa, que tiene un sistema que la va limpiando continuamente gracias a 16 microinyectores de agua limpia. Esto, en la práctica, significa que la suciedad que retira la mopa no se queda en ella, sino que va siendo eliminada. De esa forma, el robot no arrastrará suciedad de una habitación a otra.

A la hora de fregar, también es un robot pensado para eliminar incluso esas manchas incrustadas que parece que no salen. Esto lo consigue ejerciendo presión hacia abajo y girando, a la vez, a 280 RPM. A esto tenemos que sumarle un sistema de detección inteligente que detecta alfombras y eleva el rodillo 8 milímetros para no dañarlas. Todo aumentando la succión para aspirarlas bien.

Turno ahora de hablar de su base de autovaciado. Esta, además de vaciar el polvo, vacía el agua sucia, rellena el agua limpia y lava la mopa a 75 grados para secarla posteriormente. Esto hace que podamos estar varias semanas sin tener que hacer ningún tipo de mantenimiento, lo que es muy cómodo.

Este robot aspirador Lefant está pensado para todo tipo de viviendas, incluso si tiene varias plantas. Algo interesante del mismo es que es posible guardar tres mapas diferentes e independientes en él, uno para cada planta. Además, tiene WiFi de doble banda (ideal para evitar desconexiones) y cuenta con una serie de sensores ópticos e infrarrojos por todo su cuerpo para detectar obstáculos. No se irá pegando cabezazos en todas partes.

Esta oferta solo estará disponible temporalmente. Ambas opciones son muy recomendables, aunque el Lefant M5 Pro es más económico (su precio es de 299,99 euros con el cupón) y nos va a ayudar a tener más limpio el suelo de casa sin que eso implique esfuerzo o tiempo por nuestra parte.

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Imágenes | Lefant

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