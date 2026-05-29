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Carrefour deja a precio de outlet esta enorme tele QLED de 65 pulgadas con Google TV

Una tele perfecta de cara al próximo Mundial de fútbol y también para ver cine a lo grande

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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Comprar una televisión de gran diagonal ya no es sinónimo de tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Un buen ejemplo es esta TCL 6P71K que, ahora, está rebajada en Carrefour y puedes llevártela por 459 euros. Además, ahora, puedes financiarla hasta en 12 meses sin intereses y el envío es totalmente gratuito.

TCL QLED 65" 65P7K UltraHD 4K Dolby Atmos Google TV

TCL QLED 65" 65P7K UltraHD 4K Dolby Atmos Google TV

PVP en Carrefour — 459,00 El Corte Inglés — 594,15 PcComponentes — 899,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele de grandes dimensiones a precio de derribo ahora en Carrefour

Smart Tv Tcl 65p7k

Evidentemente, el gran reclamo de esta tele de la firma TCL es su panel QLED de 65 pulgadas. Con más de metro y medio de ancho, la sensación de inmersión al ver películas, series o partidos de fútbol cambia por completo respecto a las pantallas estándar de 50 o 55 pulgadas. Además, cuenta con un elegante diseño sin marcos en tres de sus lados, que acentúa la sensación de que la pantalla flota en tu pared o mueble y aprovecha el espacio al milímetro.

En el apartado tecnológico, ofrece resolución 4K y viene con tecnología Dynamic Color Enhancement, algoritmo patentado por TCL que optimiza, de forma automática, el color y el contraste de la imagen en tiempo real. Además, es compatible con el formato HDR10.

Aunque uno de los puntos de este televisor de TCL es la inclusión de Google TV como sistema operativo. La interfaz es rapidísima, ultra intuitiva y organiza tus contenidos basándose en tus gustos en lugar de por aplicaciones. Dicho sistema brinda acceso total y nativo a las principales apps de streaming e integra Google Assistant y Chromecast, para poder enviar contenido desde un móvil Android a la tele de forma directa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 65P71K

 LO MEJOR

  • Coste por pulgada imbatible: Sin lugar a dudas, el precio es su argumento más potente. Conseguir un panel de 65 pulgadas equipado con tecnología de puntos cuánticos (QLED) por una cifra tan ajustada es una oportunidad muy difícil de ver en el mercado actual.
  • La experiencia de Google TV: Mientras otros fabricantes optan por interfaces propias que suelen quedarse obsoletas o carecen de aplicaciones, TCL apuesta por lo seguro. El ecosistema de Google se mueve con total ligereza, ofrece el repertorio de apps más completo del momento y permite gestionar todo mediante cómodos comandos de voz.

❌ LO PEOR

  • Rendimiento en videojuegos: De fábrica viene limitado a 60 Hz, un dato modesto pero lógico en este precio. Sin embargo, los jugadores tienen un as bajo la manga: gracias a la tecnología de aceleración de TCL, el dispositivo es capaz de emular una frecuencia de 120 Hz en 1080p, suavizando el movimiento en títulos de acción.
  • Comportamiento de los ángulos: Al tratarse de una pantalla diseñada para ofrecer negros profundos, sufre si la miras desde los extremos. Para disfrutar de la mejor viveza cromática y que los tonos no pierdan fuerza, lo ideal es colocarse lo más centrado posible frente a la televisión.

💡 CÓMPRALO SI... Tu prioridad es maximizar el tamaño de tu pantalla y la riqueza del color sin gastar mucho, este modelo de TCL cumple cada uno de tus requisitos con una nota excelente. 

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una pantalla para exprimir al máximo los videojuegos competitivos de última generación a 120 Hz nativos con el estándar HDMI 2.1 completo. Tampoco es el modelo más adecuado si planeas colocarlo en una habitación con muchísima luz natural o ventanales expuestos directamente al sol.
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Imágenes | Webedia y TCL

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