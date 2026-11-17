La tecnología de las pantallas de los eReader evoluciona de forma mucho más lenta que la de los móviles, por lo que no es de extrañar que algunos fabricantes decidan innovar por otros medios. Un buen ejemplo lo tenemos en el TCL NXTPAPER 60 Ultra, un smartphone que reúne algunas de las características de los lectores de libros electrónicos. Además, ahora se encuentra de oferta por 349 euros en el Black Friday anticipado de Amazon.

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Un móvil que simula la pantalla de un eReader

Las pantallas E-Ink evolucionan poco a poco, por lo que las marcas suelen innovar en el diseño, en el software y en otras características. TCL lo ha hecho con un smartphone que cuenta con una pantalla que simula la tinta electrónica, lo cual es algo especialmente interesante para leer texto.

La pantalla del TCL NXTPAPER 60 Ultra es grande al contar con 7,2 pulgadas, y también ofrece una resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Lo bueno es que cuenta con tratamiento antirreflejos y al tacto se siente como una superficie aterciopelada. Además, viene con una funda tipo libro y con un stylus.

Debajo del botón de encendido se encuentra el deslizador para acceder a los modos que simulan la tinta electrónica para que la pantalla sea en blanco y negro, para silenciar las notificaciones y para cerrar las apps en segundo plano. Esto es ideal para leer, pero también permite utilizar las apps que queramos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL NXTPAPER 60 Ultra hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : es muy diferente a lo que hemos visto en otros fabricantes.

: es muy diferente a lo que hemos visto en otros fabricantes. Su sistema de cámaras es muy solvente para el precio que tiene este móvil. ❌ LO PEOR Su rendimiento es bastante justito .

. La autonomía no está a la altura de los móviles actuales. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles leer mucho y buscas un móvil que también te permita hacerlo en momentos en los que no quieres cargar con el eReader fuera de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres leer en casa con un eReader y no quieres leer desde el móvil.

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Imágenes | Javier Penalva, TCL

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