Los avanzados auriculares inalámbricos Huawei Freebuds Pro están rebajados a su mínimo histórico en Amazon: 159,99 euros

Huawei lleva tiempo empleándose a fondo para la creación de su propio ecosistema de productos con buena comunicación entre ellos. Los auriculares Bluetooth totalmente inalámbricos no son nuevos para la marca, y suelen destacar por su calidad. Sin embargo, nunca habían lanzado unos tan avanzados como los FreeBuds Pro, y están rebajados en Amazon a su precio mínimo histórico: 159,99 euros.

Comprar los auriculares Huawei Freebuds Pro al mejor precio

El precio de venta recomendado al público de los auriculares Huawei FreeBuds Pro es de 179 euros en la tienda oficial de la compañía, pero en Amazon podemos conseguir con una rebaja de casi 20 euros que los deja por 159,99 euros, su precio mínimo histórico en la plataforma.

HUAWEI FreeBuds Pro Blanco - Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación Inteligente de Ruido, Sistema de 3 micrófonos, Carga inalámbrica rápida, Pequeño Hoy en Amazon por 159,99€ PVP en HUAWEI por 179,00€

Estos auriculares Bluetooth totalmente inalámbricos tienen un diseño minimalista y cuidado. La oferta es para los auriculares acabados en color blanco brillante. Tienen un tamaño reducido, lo que los hace más discretos que otras propuestas, y su sistema de almohadillas intercambiables asegura una mejor sujeción personalizada, así como un mejor rendimiento en la función de cancelación de ruido activa.

Una de sus funciones más curiosas es la conexión dual: admite la conexión simultánea con dos dispositivos, y permite cambiar rápidamente entre ellos con un gesto. Integra tres micrófonos para captar la voz del usuario de la mejor manera posible, y su sonido es uno de los mejores en este tipo de dispositivos, como concluimos tras probarlos para nuestro análisis, ligeramente por encima de los AirPods Pro de Apple.

Según el fabricante, tiene hasta siete horas de reproducción por carga y 30 horas en total usando el estuche de carga, aunque en un escenario real la autonomía puede variar notablemente y también depende de si se está usando la cancelación de ruido activa o no.

Son compatibles con la aplicación AI Life, con la cual es posible gestionar sus características y personalizarlos al máximo. No obstante, solo está disponible para dispositivos móviles con Android, pero esto no quiere decir que los usuarios de iOS no puedan usarlos, sino que el proceso de emparejamiento y uso es más tradicional.



