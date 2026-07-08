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Los auriculares inalámbricos buenos, bonitos y baratos llegan a Action: son de Philips y tienen cancelación activa de ruido

Son una opción muy económica si buscas unos auriculares para viajar o para el gimnasio con ANC

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Juan Lorente

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Últimamente estamos viendo dispositivos de todo tipo de Action con una cosa en común: precios superatractivos. Hace unos días os trajimos una powerbank que era perfecta para este verano, aunque hoy vamos en otra dirección muy diferente. Se trata de unos auriculares de la marca Philips que, además, están rebajados: están disponibles por 14,95 euros.

Auriculares ANC Philips T1500

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Si no tienes ninguna tienda Action cerca o simplemente buscas una alternativa similar que te llegue a casa, tienes los Xiaomi Redmi Buds 8 Lite disponibles en Amazon. Su precio es un poco más alto (están rebajados hasta los 19,90 euros), pero tienen unas características muy similares.

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Unos auriculares muy baratos con cancelación activa de ruido

Auriculares Philips

Estos auriculares Philips, modelo T1500, son unos auriculares ideales si buscas algo muy barato o buscas tener unos auriculares secundarios para hacer deporte, por ejemplo. Lo que más destaca de los mismos es que, pese a tener un precio que no llega ni a los 15 euros, tienen cancelación activa de ruido. Es sencilla y no te aislará completamente del exterior, pero no es una función que esté en todos los auriculares baratos.

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Otro punto interesante es el diseño. Son unos auriculares muy minimalistas que no destacan y son discretos, especialmente en color negro (también están disponibles al mismo precio en color rosa). Además, su estuche es delgado y alargado, por lo que en el bolsillo no molestan. La caja, además, incluye un par de almohadillas de silicona extra para que usemos la que mejor se adapte a nuestros oídos. 

¿Y cómo es su autonomía? El fabricante promete que, junto a la batería del estuche, son unos auriculares capaces de llegar a 24 horas de reproducción. A esto hay que sumarle que tienen micrófono, por lo que también nos van a permitir contestar llamadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los auriculares philips t1500

 LO MEJOR

  • Son muy económicos: Son unos auriculares Philips con un precio muy ajustado sin oferta, pero es que además tienen una pequeña rebaja ahora mismo.
  • Tienen cancelación activa de ruido...: Cuentan con ANC, algo que no siempre está presente en auriculares de menos de 20 euros.

❌ LO PEOR

  • ...aunque un poco básica: Este sistema, aunque funcional, no te va a permitir aislarte del exterior como otros modelos más caros.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un presupuesto muy ajustado para tus nuevos auriculares y quieres unos con ANC o simplemente buscas unos auriculares secundarios para ir al gimnasio o viajar.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un sonido de notable para arriba o quieres que tus auriculares tengan un sistema de cancelación activa de ruido que te aisle bien del exterior.
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