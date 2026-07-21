Arreglar el móvil sale caro, protegerlo contra el agua no: así es la oferta en el accesorio top para el verano

Con el calor que está haciendo apetece mucho ir a la playa o a la piscina, y aunque muchos de los móviles actuales suelen ofrecer resistencia al agua, esto hay que cogerlo con pinzas. Lo mejor que podemos hacer para proteger al móvil es utilizar algún accesorio protector, como es el caso de las fundas para smartphone que se pueden encontrar muy baratas en tiendas como Amazon. Un buen ejemplo es la de Ivoler, que tiene un precio de 8,11 euros (está de oferta) y vienen dos unidades.

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Una forma más eficaz de proteger el móvil contra el agua clorada o salada

Muchos de los móviles actuales ofrecen resistencia al agua, pero esta es agua dulce y siempre se hace bajo condiciones muy concretas. Tal y como comentamos hace ya un tiempo, la certificación IP no garantiza la protección de los móviles al exponerlos al agua clorada, al agua dulce o a bebidas, por lo que es muy recomendable utilizar accesorios que nos permitan proteger el móvil ante cualquier imprevisto.

La funda de Ivoler, por seguir con el ejemplo, cuenta con un sellado hermético para proteger el móvil y ofrece una certificación IPX8 con resistencia a la inmersión en el agua. No obstante, tal y como dice la marca, es aconsejable que antes de utilizar la funda se compruebe la fiabilidad, así nos evitamos cualquier susto.

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Es compatible con móviles con diagonal de hasta siete pulgadas e incluye un lanyard para poder sostener el móvil de forma segura en cualquier momento. También cabe destacar que, en este caso, vienen dos fundas protectoras y dos lanyard de diferente color: uno negro y otro rosa.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la funda protectora hoy ✅ LO MEJOR S u utilidad : protege el móvil contra el agua.

: protege el móvil contra el agua. Su precio, sobre todo porque vienen dos unidades. ❌ LO PEOR Su tamaño: al cubrir todo el móvil, el tamaño hace que sea incómodo de llevar en un bolsillo, sobre todo por el cierre de la funda. 💡 CÓMPRALO SI... Vas a ir a la piscina o a la playa y quieres contar con un accesorio que te permita proteger el móvil contra el agua clorada o el agua salada. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a tener el móvil en un sitio alto (cuidado con las olas en la playa) y cerrado, preferiblemente hermético.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares y Raphaël Biscaldi en Unsplash (cabecera), Ivoler

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