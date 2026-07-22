Amazon vende el gadget con el que puedes convertir tu móvil en una consola retro

GameSir tiene un catálogo de accesorios para smartphones bastante amplio, con algún que otro modelo que destaca sobre todo por diseño. Y el mejor ejemplo para hablar de ello es el GameSir Pocket Taco, un pad en formato mini que se encuentra en Amazon por 36,99 euros (antes 45,99 euros).

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Un pad para jugar en vertical

El GameSir Pocket Taco es un mando o pad que destaca principalmente por su diseño, ya que se integra en el móvil para poder jugar en formato vertical. Su diseño nos recuerda inevitablemente al que tenían los mandos de la SNES, aunque evidentemente su formato es muy distinto.

El pad de GameSir se puede adaptar a móviles con distinto grosor que va desde los 5,6 hasta los 11 mm, permitiendo de esta forma utilizarlo en un buen surtido de smartphones. Además, incorpora almohadillas para evitar que al utilizarlo se reyen la pantalla.

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Este mando se conecta a los móviles a través de Bluetooth e incorpora una batería de 600 mAh, ofreciendo según promete la marca horas de juego ininterrumpidas. El pad permite que podamos configurar los botones a través de la app y ofrece compatibilidad tanto con Android como con iOS, aunque algunos usuarios comentan en Amazon que para este último sistema operativo hay que configurarlo bien a través de la aplicación de la marca.

⚡ EN RESUMEN: oferta del GameSir Pocket Taco hoy ✅ LO MEJOR Su formato retro que recuerda al de los mandos de la SNES.

Su configuración a través de la app de la marca. ❌ LO PEOR Va bien en Android, en iOS, según algunos usuarios, es necesario configurar bien los botones. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil Android y quieres disfrutar de juegos en formato vertical con un pad visualmente muy atractivo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si quieres jugar a juegos que cuentan con formato horizontal, ya que este mando está pensado para títulos en vertical.

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Imágenes | GameSir

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