Amazon tiene a precio de liquidación esta casa prefabricada lista para entrar a vivir: dos dormitorios, cocina y baño por menos de 7.000 euros

Cuando pensamos en una vivienda, la cabeza se nos va directamente a casas ya construidas o a solares para edificar una desde cero. Pero hay una alternativa que, si tenemos donde colocarla, nos puede venir muy bien: casas prefabricadas que podemos comprar en tiendas como Amazon. Ahí entra esta que nos hemos encontrado hoy, que incluye baño, dos dormitorios y cocina a un precio de 6.899 euros.

Personalizables casa prefabricada para Vivir, Contenedor Plegable expandible casa con Unidades contenedoras de 2 Dormitorio, Cocina y baño Hoy en Amazon — 6.899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una casa prefabricada compacta, pero con un espacio muy bien aprovechado

Estamos ante una casa modular de 37 metros cuadrados, aunque también está disponible en versiones de 56 y 74 metros cuadrados (estas dos tienen un precio superior). Independientemente de cuál elijamos, vamos a tener una vivienda con dos dormitorios, baño, cocina y sala de estar, lo que ya nos dice que el espacio de la misma está muy bien optimizado.

La misma cuenta con una estructura principal de acero galvanizado, un tipo de material muy resistente capaz de soportar grandes cargas y que es especialmente resistente a la oxidación. Además, al ser modulable, se instala de forma sencilla y rápida, eliminando así la necesidad de mucha mano de obra y de tiempos de espera.

Lo que hay que tener en cuenta antes de comprar una de esas casas

Tener una casa por menos de 7.000 euros es muy tentador, pero esa etiqueta no debe hacernos caer en el error. Lo que tenemos que pagar en Amazon es solo una parte de la inversión que tenemos que realizar, ya que antes de entrar a vivir debemos tener en cuenta una serie de gastos que os detallamos a continuación:

Preparación del terreno : La casa no se puede colocar sin más en el terreno. Es necesaria la construcción de unos cimientos previos, cuyo coste dependerá de muchos factores como los metros cuadrados necesarios.

: La casa no se puede colocar sin más en el terreno. Es necesaria la construcción de unos cimientos previos, cuyo coste dependerá de muchos factores como los metros cuadrados necesarios. Hay que pedir licencias y permisos : Aunque sea una casa modular o transportable, la conectaremos a suministros públicos y podríamos usarla como residencia habitual. En ese caso, computa como bien inmueble, por lo que es necesario un proyecto firmado por arquitecto y licencia de obra del ayuntamiento de nuestra ciudad.

: Aunque sea una casa modular o transportable, la conectaremos a suministros públicos y podríamos usarla como residencia habitual. En ese caso, computa como bien inmueble, por lo que es necesario un proyecto firmado por arquitecto y licencia de obra del ayuntamiento de nuestra ciudad. Las acometidas de suministros : La casa trae instalación eléctrica y fontanería, pero hay que conectar todo esto a la red eléctrica y a la del agua. Eso corre a cargo del comprador.

: La casa trae instalación eléctrica y fontanería, pero hay que conectar todo esto a la red eléctrica y a la del agua. Eso corre a cargo del comprador. La entrega y descarga: La entrega de la casa y el montaje implican un transporte que debe hacerse con un camión de gran tonelaje. Toda esta gestión también tiene que hacerla el comprador.

⚡ EN RESUMEN: oferta de casa prefabricada de amazon ✅ LO MEJOR Instalación rápida: Colocar una de estas casas en un solar es mucho más rápido que construir algo desde cero.

Colocar una de estas casas en un solar es mucho más rápido que construir algo desde cero. Estructura sólida y espacio bien aprovechado: Su estructura está pensada para ser duradera, además de tener varias habitaciones bien distribuidas. ❌ LO PEOR Los gastos adicionales: Aunque es asequible, hay que hacer una inversión que no se ve en su precio para poder colocar una de estas casas en tu propiedad. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un terreno y lo necesario para colocar una de estas casas en él para tener una casa de campo o de invitados. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes terreno propio o prefieres optar por una vivienda tradicional, aunque eso implique mayor tiempo de espera y gastos.

También te puede interesar

La casa prefabricada expandible de doble ala, 20FT/30FT/40FT Módulo personalizado con acabados modernos Hoy en Amazon — 10.384,25 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mini casa modular para adultos de montaje rápido de 5,8x6,1 m, casa ampliable con 2 dormitorios, cocina completa y baño Mini casa modular con energía solar para una vida fácil Hoy en Amazon — 8.791,88 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | 1200 vs. 1400/1600 RPM en lavadoras: ¿merece la pena pagar un extra por centrifugar más rápido?

En Xataka | ¿Frigorífico americano o Combi de 70 cm? Ojo con equivocarse al comprar litros que igual no puedes usar