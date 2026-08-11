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Amazon tiene a precio de liquidación esta casa prefabricada lista para entrar a vivir: dos dormitorios, cocina y baño por menos de 7.000 euros

Tiene un precio muy atractivo si tenemos en cuenta sus características, pero no pierdas de vista todos los costes extra que tienen este tipo de casas

Casa Prefabricada Amazon 2
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Juan Lorente

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Cuando pensamos en una vivienda, la cabeza se nos va directamente a casas ya construidas o a solares para edificar una desde cero. Pero hay una alternativa que, si tenemos donde colocarla, nos puede venir muy bien: casas prefabricadas que podemos comprar en tiendas como Amazon. Ahí entra esta que nos hemos encontrado hoy, que incluye baño, dos dormitorios y cocina a un precio de 6.899 euros.

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Hoy en Amazon — 6.899,00
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Una casa prefabricada compacta, pero con un espacio muy bien aprovechado

Bano Casa Prefabricada

Estamos ante una casa modular de 37 metros cuadrados, aunque también está disponible en versiones de 56 y 74 metros cuadrados (estas dos tienen un precio superior). Independientemente de cuál elijamos, vamos a tener una vivienda con dos dormitorios, baño, cocina y sala de estar, lo que ya nos dice que el espacio de la misma está muy bien optimizado.

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La misma cuenta con una estructura principal de acero galvanizado, un tipo de material muy resistente capaz de soportar grandes cargas y que es especialmente resistente a la oxidación. Además, al ser modulable, se instala de forma sencilla y rápida, eliminando así la necesidad de mucha mano de obra y de tiempos de espera.

Lo que hay que tener en cuenta antes de comprar una de esas casas

Tener una casa por menos de 7.000 euros es muy tentador, pero esa etiqueta no debe hacernos caer en el error. Lo que tenemos que pagar en Amazon es solo una parte de la inversión que tenemos que realizar, ya que antes de entrar a vivir debemos tener en cuenta una serie de gastos que os detallamos a continuación:

  • Preparación del terreno: La casa no se puede colocar sin más en el terreno. Es necesaria la construcción de unos cimientos previos, cuyo coste dependerá de muchos factores como los metros cuadrados necesarios.
  • Hay que pedir licencias y permisos: Aunque sea una casa modular o transportable, la conectaremos a suministros públicos y podríamos usarla como residencia habitual. En ese caso, computa como bien inmueble, por lo que es necesario un proyecto firmado por arquitecto y licencia de obra del ayuntamiento de nuestra ciudad. 
  • Las acometidas de suministros: La casa trae instalación eléctrica y fontanería, pero hay que conectar todo esto a la red eléctrica y a la del agua. Eso corre a cargo del comprador.
  • La entrega y descarga: La entrega de la casa y el montaje implican un transporte que debe hacerse con un camión de gran tonelaje. Toda esta gestión también tiene que hacerla el comprador.

⚡ EN RESUMEN: oferta de casa prefabricada de amazon

 LO MEJOR

  • Instalación rápida: Colocar una de estas casas en un solar es mucho más rápido que construir algo desde cero.
  • Estructura sólida y espacio bien aprovechado: Su estructura está pensada para ser duradera, además de tener varias habitaciones bien distribuidas.

❌ LO PEOR

  • Los gastos adicionales: Aunque es asequible, hay que hacer una inversión que no se ve en su precio para poder colocar una de estas casas en tu propiedad.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un terreno y lo necesario para colocar una de estas casas en él para tener una casa de campo o de invitados.

⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes terreno propio o prefieres optar por una vivienda tradicional, aunque eso implique mayor tiempo de espera y gastos.
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