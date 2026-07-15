Amazon liquida una casa prefabricada con baño y dos dormitorios por menos de 8.000 euros

En Amazon podemos encontrar muchísimos productos a la venta que van desde móviles y auriculares hasta casas prefabricadas, que últimamente son bastante populares debido al actual precio de la vivienda. Y hay muchísimas a elegir, incluso algunas "económicas" como esta que vende PengTu tech a través de Amazon que tiene un precio de 7.253,28 euros.

Cabe mencionar que para todos los productos vendidos por otras tiendas, Amazon no ofrece la misma garantía. En estos casos, ante cualquier problema deberíamos tramitar la Garantía de la A a la Z, por lo que ante cualquier inconveniente debemos contactar con el vendedor, y si no nos lo soluciona Amazon se encargará de examinar la situación.

Casa prefabricada Hoy en Amazon — 7.253,28 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una vivienda modular que se puede personalizar

El atractivo de esta casa prefabricada, además de su precio, es que cuenta con un diseño plegable y expandible. Una vez instalado se despliega la estructura para convertirla en una vivienda funcional con habitaciones independientes.

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En su interior nos encontramos con varias habitaciones, como por ejemplo un par de dormitorios, un baño equipado, una zona de estar y varios espacios preparados para instalar, por ejemplo, una cocina. La utilidad es la de utilizarla como vivienda vacacional, como oficina independiente o como casa de invitados.

También cuenta con materiales de acero galvanizado para garantizar una buena resistencia y durabilidad y los paneles incorporan aislamiento, algo muy importante. Sin embargo, al precio de la casa prefabricada hay que añadirle algunos costes adicionales:

Logística y grúa de gran tonelaje para poder elevar la estructura y colocarla.

Solera de hormigón para preparar el terreno antes de instalar la casa prefabricada.

Climatización adicional, algo imprescindible para los meses más fríos y más calurosos.

Enganches y suministros: hay que conectar tanto los desagües del baño y lac ocina a la red de alcantarillado o a una fosa séptica homologada. También hay que acometer las líneas de agua potable y electricidad y la instalación debe realizarse con intervención de profesionales.

También es importante saber que nos e puede comprar una casa prefabricada y colocarla en cualquier parte. Si se va a conectar a las redes de agua, luz y saneamiento, se considera un bien inmueble, por lo que tiene que cumplir con el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Además, está prohibido colocar este tipo de viviendas en parcelas rústicas o protegidas, salvo excepciones. También es necesario contratar a un arquitecto para que elabore un proyecto de colocación, solicitar la Licencia de Obra Mayor en el ayuntamiento, abonar las tasas municipales y solicitar la Cédula de Habitabilidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la casa prefabricada hoy ✅ LO MEJOR Su precio: es bastante atractivo teniendo en cuenta el precio actual de la vivienda. ❌ LO PEOR Los gastos adicionales: además del precio de la casa prefabricada, tenemos que hacer un desembolso extra bastante grande. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una parcela urbana y quieres tener un módulo independiente para convertirlo en oficina. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te quieres ahorrar todo el papeleo y el desembolso adicional que conlleva instalar este tipo de casas prefabricadas.

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