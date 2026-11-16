Amazon deja a precio de outlet en su Black Friday anticipado este ratón con diseño ergonómico para gaming o productividad

Logitech tiene un buen surtido de ratones que están orientados para la productividad o para el gaming, pero hay otros modelos que se pueden utilizar perfectamente para ambas cosas. Un buen ejemplo lo tenemos en el Logitech MX Master 3S, que además se ha adelantado al Black Friday y su precio ha caído hasta los 69,99 euros (antes 99,99 euros).

Un ratón cómodo y con dos ruedas de scroll

El Logitech MX Master 3S es un ratón que está orientado a la productividad, pero mantiene un diseño similar al de los ratones tradicionales (y no tanto al de los ratones verticales), por lo que resulta cómodo para gaming. Con todo ello, hablamos de un ratón cómodo de utilizar, incluso durante horas.

Lo más llamativo de este ratón es que nos encontramos con no una, sino con dos ruedas de scroll. La habitual se sitúa en la parte superior, entre los dos botones de clic izquierdo y derecho; la segunda la tenemos en el lateral para que podamos utilizarla con el pulgar. Esto ayuda mucho a la hora de utilizar bases de datos u hojas de cálculo.

Por otro lado, el ratón de Logitech ofrece un seguimiento de 8.000 DPI, funciona en diversas superficies (incluso en cristal), los clics de los botones son bastante silenciosos y se conecta al software Logi Options+ para configurar todos sus parámetros. Además, también se puede conectar con hasta tres dispositivos a la vez.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech MX Master 3S hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : es cómodo y está orientado a la productividad, pero el diseño no es tan vertical como el de los ratones verticales, por lo que también es práctico para gaming.

: es cómodo y está orientado a la productividad, pero el diseño no es tan vertical como el de los ratones verticales, por lo que también es práctico para gaming. Permite conectarse con hasta tres dispositivos a la vez .

. Su precio: pocas veces ha estado tan barato. ❌ LO PEOR No incluye receptor USB Logi Bolt. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ratón para productividad y gaming que sea cómodo e inalámbrico. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente buscas un ratón gaming, ya que hay modelos más económicos que están orientados a jugar.

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Imágenes | Logitech

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