Amazon deja a precio de liquidación la tele Philips con pantalla OLED, Dolby Atmos y Google TV

Los televisores OLED son perfectos para consumir contenido de cine o de videojuegos cinematográficos (sobre todo si le acompañan tecnologías gaming), y afortunadamente hoy en día podemos encontrar modelos con precios bastante ajustados, como es el caso del Philips Ambilight 770, que ahora mismo está de oferta en Amazon por 602,82 euros.

Philips Ambilight 770 (48 pulgadas) PVP en Amazon — 602,82 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele OLED muy completa

El Philips Ambilight 770 es un televisor que destaca principalmente por su relación calidad-precio, y es que hablamos de un modelo con tecnología de panel OLED que cuenta con una diagonal de pantalla de 48 pulgadas. Quizás sea un poco pequeña para el estándar actualmente, pero es ideal para salones pequeños o dormitorios.

Se trata de un televisor que además también cuenta con algunas tecnologías orientadas a un consumo de contenido general, como es el caso de la tasa de refresco de hasta 120 Hz (ideal para gaming) o la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+.

Viene con un sistema de altavoces que destaca por ser compatible con Dolby Atmos, permitiendo que tengamos una experiencia de audio más envolvente. Además, este televisor viene con la tecnología Ambilight que capta los colores de la pantalla para reproducirlos por los LEDs traseros, creando así una experiencia más inmersiva.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Ambilight 770 hoy ✅ LO MEJOR Viene con la tecnología Ambilight de la marca.

Es compatible tanto con Dolby Vision y HDR10+ como con Dolby Atmos.

Su panel es OLED.- ❌ LO PEOR Su diagonal es de 48 pulgadas, por lo que puede ser un televisor pequeño para salones medianos o grandes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor para consumir sobre todo contenido de cine y series. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres sobre todo para videojuegos, ya que hay modelos, incluso más baratos, que están más orientados a este tipo de contenido.

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Imágenes | Philips

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