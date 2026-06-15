Amazon comienza a lanzar ofertas previas al Prime Day dejando este pack de Fire TV Stick con un Ring Intercom más barato

Todavía queda una semana, pero Amazon ya ha comenzado a lanzar algunas de las ofertas previas al Prime Day 2026. Una de ellas, y de las más interesantes, es el pack que incluye un Fire TV Stick 4K Select junto con un Ring Intercom Audio. Sin oferta cuesta aproximadamente 72,97 euros, pero con el descuento actual se queda por 46,99 euros.

Amazon Fire TV Stick 4K Select + Ring Intercom Audio Amazon — 46,99 € Acaba en 11 días 7 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pack de Amazon mucho más barato

El pack incluye dos dispositivos inteligentes que se pueden integrar a un ecosistema basado en Alexa, el asistente de voz de la propia Amazon. Son dispositivos muy diferentes, que no están prácticamente nada relacionados, pero que son bastante útiles en el día a día.

El Fire TV Stick 4K Select es uno de los dongles más básicos de Amazon. Ofrece una resolución 4K, adaptándose así al estándar que solemos encontrar en televisores actuales, pero no es compatible con Dolby Vision o con Dolby Atmos. Además, este modelo impide la descarga e instalación de apps de terceros, solo se pueden descargar aquellas que están disponibles en la tienda del dispositivo.

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Por otro lado, el Ring Intercom Audio es un dispositivo muy interesante porque te permite responder al telefonillo desde el móvil o saber cuándo llega visita (muy útil para recibir pedidos online). Cuenta con audio bidireccional y permite conceder acceso sin llave a invitados.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de amazon hoy ✅ LO MEJOR La utilidad de cada dispositivo : son dos dispositivos que prácticamente se pueden utilizar diariamente.

: son dos dispositivos que prácticamente se pueden utilizar diariamente. El precio : el Fire TV Stick 4K Select tiene un PVP superior a lo que cuesta ahora mismo este pack.

: el Fire TV Stick 4K Select tiene un PVP superior a lo que cuesta ahora mismo este pack. Son dispositivos compatibles con Alexa+. ❌ LO PEOR Las limitaciones: el Fire TV Stick 4K Select no permite instalar apps de terceros. 💡 CÓMPRALO SI... Son dos dispositivos que pensabas comprar en un futuro. La oferta que tiene ahora mismo Amazon es muy buena. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres uno de estos dispositivos, ya que por separado ahora mismo están rebajados con precios mucho más ajustados.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

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