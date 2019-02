Amazon celebra San Valentín con una promoción en dispositivos compatibles con Alexa: estas son las 16 mejores ofertas

Aunque a priori la domótica no suene como lo más romántico del mundo, en Amazon han lanzado una campaña de gadgets inteligentes para el hogar para San Valentín que funcionan con Alexa, así como ofertas en dos de los altavoces inteligentes de la familia Amazon Alexa. Así que, tanto si lo celebras como si no, es una buena oportunidad para hacerte con enchufes, bombillas, termostatos y otros dispositivos con un interesante descuento.

Cómo funciona la promoción "Smarthome" de Amazon para San Valentín

Como veremos a continuación, Amazon ha bajado de precio dos de sus altavoces, el Amazon Alexa Echo y el Echo Spot, además de aplicar una promoción a una serie de dispositivos smart seleccionados. En todos los gadgets listados a continuación proporcionamos el precio tras aplicar el descuento.

La promoción de domótica dura hasta el 10 de febrero y para hacerla efectiva es necesario introducir el código SMARTHOME durante el proceso de compra en una serie de productos seleccionados. Recuerda que si eres de Amazon Prime, el envío será gratuito y si no es así, el importe deberá superar los 29 euros o tendremos que pagar 3,99 euros de gastos de envío.

Echo Spot

El único altavoz inteligente de Amazon con pantalla, el Echo Spot, baja desde los 129,99 euros hasta los 109,99 euros. El Echo Spot es un altavoz elegante y compacto con salida jack con el que, además de controlar dispositivos compatibles, permite realizar videollamadas.

Echo

El otro modelo rebajado es el Echo (2.ª generación), que pasa a costar 79,99 euros desde sus habituales 100 euros de PVP. Consta de un woofer de 63 mm y tweeter de 16 mm, altavoces duales Dolby y con toma jack.

Termostato inteligente Honeywell T6

El Lyric T6 de Honeywell en su versión cableada se quedaría en 107,99 euros al emplear el código SMARTHOME

Este termostato ofrece un diseño elegante con pantalla táctil LCD de gran tamaño para controlarlo de forma manual, aunque también podremos hacerlo mediante asistentes de voz, ya que es compatible con Siri (HomeKit), Alexa y Google Assistant.

Entre sus funciones sen encuentra la programación, geofencing, programas de ahorro y notificaciones al móvil.

Tado°

Otro termostato inteligente en promoción es el de Tado°, también compatible con los tres asistentes de voz. En este caso está de oferta tanto el kit de iniciación V3+, que se queda a 149,99 euros, el cabezal termostático para situar en radiadores por 98,44 euros y finalmente el Kit V2 para aire acondicionado, que ahora cuesta 129,75 euros. En todos los casos, los precios son tras aplicar el código de descuento.

Es de fácil instalación, ofrece un diseño discreto y minimalista y cuenta con la ventaja de ser ampliable al poder adquirir por separado kits de extensión, otro termostato o válvulas inteligentes para sistemas de calefacción central o para usar la calefacción por zonas.

Entre las funciones que ofrece se encuentra la adaptación a las características térmicas de tu hogar y a la previsión meteorológica, la posibilidad de controlar el agua caliente sanitaria, geolocalización, programación, control de ventanas abiertas. Eso sí, algunos de estos servicios solo se automatizan contratando un servicio adicional.

D-Link DCS-8525LH

La cámara de vigilancia D-Link DCS-8525LH baja hasta los 93,74 euros tras aplicar el código de descuento. Esta cámara es compatible con Alexa y Google Assistant y es capaz de grabar vídeo a 1080p con un gran angular, enviándolo a la nube, al smartphone o almacenándolo en una microSD.

D-Link DCS-8100LH

Una cámara extremadamente compacta es la D-Link DCS-8100LH (90,30 euros con el descuento ya aplicado). Graba a resolución 720p y ofrece visión nocturna. Es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.

D-Link DCS-8000LH

La D-Link DCS-8000LH se queda en 42,74 euros con el descuento aplicado. Esta cámara es compatible tanto con Alexa como con Google Assistant.

Es capaz de grabar en la oscuridad, enviando notificaciones a tu móvil cuando detecte movimiento o ruido. Ofrece un ángulo de visión de 120 grados, zoom digital 4x y almacenamiento gratuito en la nube durante 24 horas.

Philips Hue

Uno de los kits de bombillas inteligentes más populares por la amplitud de su catálogo, versatilidad y calidad son las Philips Hue y precisamente estos días encontramos descuentos en: el Kit Philips Hue White and Color Ambiance (113,43 euros), la tira LED Philips Hue White and Color Ambiance (52,50 euros), Philips Hue White and Color Ambiance (37,49 euros) y Philips Hue White Ambiance (31,49 euros).

Como las Philips Hue funcionan a través del protocolo Zigbee, requieren de un puente o hub o del altavoz Amazon Echo Plus para que actúe como intermediario entre el router y las luminarias. De los kits en promoción, solo el Kit Philips Hue White and Color Ambiance lo incluye. Se trata de unas bombillas compatibles con Alexa, Apple Homekit y Google Assistant y de fácil instalación y configuración.

TP-Link LB110

Otra bombilla inteligente en promoción es la TP-Link LB110, que queda en 24,74 euros tras introducir SMARTHOME. Esta bombilla no necesita hub para funcionar al conectarse mediante Wi-Fi y es compatible con Alexa y Google Assistant. Este modelo es de 10W, con luz regulable y monitorización de consumo.

D-Link DSP-W115

El D-Link DSP-W115 (21,74 euros) es un enchufe inteligente programable que puede controlarse por voz a través de los altavoces inteligentes Amazon Alexa o Google Home y también desde la app empleando el Wi-Fi de casa.

TP-Link HS100

El enchufe inteligente TP-Link HS100 se queda en 14,59 euros. Este modelo es compatible con Alexa y Google Assistant y permite acceso remoto y programación tanto desde el altavoz como desde la aplicación.

