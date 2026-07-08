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El aliado definitivo para el teletrabajo llega a Lidl el 10 de julio: un mini enfriador de aire portátil y muy barato

Un dispositivo que se convertirá en imprescindible para tu zona de trabajo en casa este verano

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Fran León

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Trabajar desde casa durante las semanas más calurosas del año puede convertirse en una auténtica tortura si no disponemos de una buena climatización. Poner el aire acondicionado centralizado todo el día dispara la factura de la luz y un ventilador convencional a veces solo mueve aire caliente.

Para solucionar este problema de forma económica y localizada, el próximo 10 de julio llega a Lidl este enfriador de aire de mesa de la marca Tronic. Lo podrás comprar por solo 12,99 euros y ya está agotado online, así que se espera que sea un éxito de ventas en tiendas físicas.

Enfriador de aire de mesa

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PVP en Lidl — 12,99
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Si no llegas a conseguir este chollo de Lidl, en Amazon tienes esta alternativa (es algo más cara, pero es cierto que es de marca reconocida). Se trata del EnergySilence 500 Desk Chill Smart de Cecotec, que puedes comprar por 29,59 euros.

Cecotec Climatizador de Sobremesa EnergySilence 500 DeskChill Smart

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Aire fresco directamente en tu mesa de trabajo

Enfriador De Aire De Mesa Tronic De Lidl

La principal ventaja de este mini enfriador portátil es su funcionamiento eficiente y directo por evaporación. A diferencia de los ventiladores tradicionales, este dispositivo cuenta con un depósito de agua integrado donde puedes añadir agua fría o cubitos de hielo. 

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El sistema absorbe el aire caliente de la habitación, lo hace pasar por su filtro húmedo y lo expulsa completamente renovado, fresco y con un toque de humedad que alivia al instante la sequedad ambiental de la oficina o del dormitorio.

Su diseño compacto y ligero está pensado específicamente para entornos de escritorio o mesitas de noche. Se alimenta de forma muy sencilla mediante un cable USB, lo que te permite conectarlo directamente al puerto de tu portátil, a una batería externa (power bank) o a cualquier cargador de pared. Además, cuenta con varios niveles de velocidad para regular el flujo de aire según tus necesidades y dispone de luz LED ambiental regulable en siete colores y modo de cambio de color. 

⚡ EN RESUMEN: mini enfriador de aire portátil tronic de lidl

 LO MEJOR

  • Consumo eléctrico mínimo: al funcionar mediante conexión USB y tecnología de evaporación, gasta una fracción insignificante de luz en comparación con cualquier aire acondicionado.
  • Portabilidad total: al ser tan compacto, puedes moverlo fácilmente de la mesa de trabajo al salón o a la mesita de noche según vayas cambiando de habitación.

❌ LO PEOR

  • Alcance limitado... Es un enfriador de mesa pensado para uso personal y a corta distancia; no está diseñado para enfriar habitaciones completas ni espacios abiertos grandes.
  • Mantenimiento del agua... Para que el aire salga realmente fresco de forma continua, dependes de rellenar el depósito con agua fría o hielos cada pocas horas.

💡 CÓMPRALO SI... Teletrabajas muchas horas frente al ordenador y buscas una solución económica para refrescar tu rostro y manos sin enfriar toda la casa.

⛔ NO LO COMPRES SI... Estás buscando un aparato con la potencia suficiente para bajar los grados generales de todo un salón o un dormitorio grande.
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