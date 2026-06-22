La airfryer se queda atrás: el electrodoméstico moderno que cocina de todas las maneras posibles

Hubo un tiempo en el que las freidoras de aire eran las reinas absolutas de la cocina moderna, pero la tecnología avanza a pasos agigantados. Si buscas un dispositivo que de verdad lo haga todo, ahorrando espacio y tiempo, la respuesta no es una airfryer común. El revolucionario horno y cocina multiusos Ninja Combi (SFP700EU) ha llegado para jubilar a varios electrodomésticos de tu encimera de un plumazo. Ahora está rebajado a 209,99 euros.

Una cocina completa en un solo aparato

La Ninja Combi no se limita a ser una freidora de aire caliente, sino que redefine el concepto multifunción gracias a su tecnología de cocción Combi, que combina el poder del vapor con la convección rápida. Esto te permite cocinar platos completos (con su guarnición y proteína al mismo tiempo) en mucho menos tiempo que un horno tradicional.

Es un aparato que ofrece 12 funciones en 1, ya que incluso sirve para hornear repostería o fermentar masas. A diferencia de los cajones tradicionales de las airfryers donde cocinas a ciegas, este modelo cuenta con una cómoda puerta de apertura frontal y luz interior para que controles el punto exacto de tus alimentos sin perder calor.

Con una capacidad de 12,5 litros, tiene espacio de sobra para alimentar hasta a ocho personas. Podrás cocinar un pollo asado entero o preparar platos combinados en sus bandejas de doble altura.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el ninja combi (SFP700EU) hoy ✅ LO MEJOR Versatilidad absoluta: sustituye al horno, la freidora de aire, la vaporera y la vitrocerámica para muchas recetas cotidianas.

sustituye al horno, la freidora de aire, la vaporera y la vitrocerámica para muchas recetas cotidianas. Resultados con vapor: los alimentos quedan jugosos por dentro y crujientes por fuera gracias a la función combinada de vapor. ❌ LO PEOR Volumen importante... Su diseño cúbico requiere bastante espacio libre en la encimera.

Su diseño cúbico requiere bastante espacio libre en la encimera. Curva de aprendizaje... Al tener tantas funciones y combinar vapor con aire, requiere leer el manual y experimentar los primeros días para pillarle el punto a los tiempos. 💡 CÓMPRALO SI... Sois una familia grande, entusiastas del batch cooking que preparan muchas raciones a la vez y personas que no tienen horno en casa (o no quieren encenderlo por lo que consume). ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives solo y solo quieres el aparato para calentar unas patatas congeladas o hacer un par de filetes (una freidora de aire pequeña de cajón te resultará más práctica, barata y fácil de limpiar).

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