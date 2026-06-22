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La airfryer se queda atrás: el electrodoméstico moderno que cocina de todas las maneras posibles

Este pequeño electrodoméstico de Ninja es ideal para quienes quieren tener varios aparatos de cocina en uno solo

Ninja Combi 2
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Fran León

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Hubo un tiempo en el que las freidoras de aire eran las reinas absolutas de la cocina moderna, pero la tecnología avanza a pasos agigantados. Si buscas un dispositivo que de verdad lo haga todo, ahorrando espacio y tiempo, la respuesta no es una airfryer común. El revolucionario horno y cocina multiusos Ninja Combi (SFP700EU) ha llegado para jubilar a varios electrodomésticos de tu encimera de un plumazo. Ahora está rebajado a 209,99 euros.

Ninja Combi Olla Eléctrica Multifunción 12 en 1 con Horno y Freidora de Aire

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PVP en Ninja — 209,99 Amazon — 279,99
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Una cocina completa en un solo aparato

Freidora De Aire Con Puerta Ninja Combi

La Ninja Combi no se limita a ser una freidora de aire caliente, sino que redefine el concepto multifunción gracias a su tecnología de cocción Combi, que combina el poder del vapor con la convección rápida. Esto te permite cocinar platos completos (con su guarnición y proteína al mismo tiempo) en mucho menos tiempo que un horno tradicional.

Es un aparato que ofrece 12 funciones en 1, ya que incluso sirve para hornear repostería o fermentar masas. A diferencia de los cajones tradicionales de las airfryers donde cocinas a ciegas, este modelo cuenta con una cómoda puerta de apertura frontal y luz interior para que controles el punto exacto de tus alimentos sin perder calor.

Con una capacidad de 12,5 litros, tiene espacio de sobra para alimentar hasta a ocho personas. Podrás cocinar un pollo asado entero o preparar platos combinados en sus bandejas de doble altura.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el ninja combi (SFP700EU) hoy

 LO MEJOR

  • Versatilidad absoluta: sustituye al horno, la freidora de aire, la vaporera y la vitrocerámica para muchas recetas cotidianas.
  • Resultados con vapor: los alimentos quedan jugosos por dentro y crujientes por fuera gracias a la función combinada de vapor.

❌ LO PEOR

  • Volumen importante... Su diseño cúbico requiere bastante espacio libre en la encimera.
  • Curva de aprendizaje... Al tener tantas funciones y combinar vapor con aire, requiere leer el manual y experimentar los primeros días para pillarle el punto a los tiempos.

💡 CÓMPRALO SI... Sois una familia grande, entusiastas del batch cooking que preparan muchas raciones a la vez y personas que no tienen horno en casa (o no quieren encenderlo por lo que consume).

⛔ NO LO COMPRES SI... Vives solo y solo quieres el aparato para calentar unas patatas congeladas o hacer un par de filetes (una freidora de aire pequeña de cajón te resultará más práctica, barata y fácil de limpiar).
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