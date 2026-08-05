Adiós a borrar fotos y vídeos por falta de espacio en el teléfono: esta es la tarjeta microSD barata para evitarlo

La memoria RAM, los discos duros y las unidades de almacenamiento... Hay muchos dispositivos y accesorios que están subiendo de precio como la espuma, por lo que es un buen momento para plantearnos cómo podemos esquivar algunas de estas subidas. Las tarjetas microSD son especialmente útiles para los smartphone que son compatibles. Sí, también han subido de precio, pero mucho menos.

Un ejemplo lo tenemos en la SanDisk Extreme Go, una tarjeta microSD que Amazon vende de forma exclusiva en su tienda y que se puede comprar en distintas configuraciones de almacenamiento. La que tiene mejor relación calidad-precio es la de 256 GB, que se encuentra por 52,99 euros.

SanDisk Extreme Go (256 GB) Hoy en Amazon — 52,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tarjeta microSD para móviles compatibles

La SanDisk Extreme Go es una tarjeta microSD que lo tiene casi todo. En primer lugar, viene con 256 GB de almacenamiento que, sumado al almacenamiento interno del móvil, nos puede hacer un buen apaño si queremos guardar mucha información en local, ya sean fotos, vídeos o archivos.

Por otro lado, se trata de una tarjeta microSD SDXC, que son capaces de llegar a configuraciones altas de almacenamiento (hasta 2 TB, aunque de momento no está disponible en Amazon). También se trata de una tarjeta Class 10, que ofrece una velocidad mínima de escritura de 10 MB/s. No obstante, en este caso debemos quedarnos con que es de UHS-I Clase 3 (U3) y V30, que eleva esa velocidad hasta los 30 MB/s.

Es, en definitiva, una tarjeta microSD orientada a utilizarse en móviles, aunque evidentemente es compatible con otro tipo de dispositivos. El motivo es que, además de todo lo mencionado anteriormente, es una tarjeta microSD A2, que garantiza buenas velocidades de escritura y lectura para ejecutar aplicaciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la SanDisk Extreme Go hoy ✅ LO MEJOR Su precio ha subido, pero se queda por debajo de la competencia más directa.

se queda por debajo de la competencia más directa. Es ideal para smartphones compatibles. ❌ LO PEOR Su precio es más elevado que el que tenía hace unos meses. 💡 CÓMPRALO SI... Si tienes un móvil al que se le puede insertar una tarjeta microSD y buscas tener más almacenamiento para guardar archivos en local. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un móvil compatible o si simplemente quieres tener una configuración más alta de almacenamiento, aunque sea más cara.

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Imágenes | SanDisk

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