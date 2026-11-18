A la hora de estudiar o trabajar viene bien tener una segunda pantalla, sobre todo si lo solemos hacer con multitarea. Peor no siempre podemos hacerlo fuera de casa, por lo que aquí es donde entran los monitores portátiles. Suelen tener un buen precio cuando están de oferta, y un buen ejemplo para hablar de ello es el MSI Pro que, durante el Black Friday anticipado de Amazon, ha bajado hasta los 89 euros.

Un monitor que cabe en una mochila

El MSI Pro es un monitor portátil que destaca principalmente por su diseño, ya que se trata de un modelo muy delgado y bastante ligero con un peso de 0,78 kg, permitiendo que podamos llevarlo incluso en una mochila. Realmente, por dimensiones, parece más un ordenador portátil muy delgado que un monitor.

Este modelo en concreto monta un panel con tecnología IPS y pantalla de 15,6 pulgadas. Ofrece una resolución Full HD, lo normal con esta diagonal de pantalla. Además, también cabe decir que ofrece una resolución de 60 Hz y que ofrece un tiempo de respuesta de 4 ms.

Por otro lado, incorpora un pequeño soporte que permite regular la inclinación de 0 a 90º, es compatible con soportes VESA 75 x 75 mm, se le puede añadir un trípode 1/4 para elevar la altura e incorpora un puerto HDMI 2.0 junto con un par de puertos USB-C.

⚡ EN RESUMEN: oferta del MSI Pro hoy ✅ LO MEJOR Su formato portátil para poder llevar un monitor en la mochila .

. Es compatible tanto con trípodes como con soportes VESA. ❌ LO PEOR Se echa en falta que cuente con un trípode incorporado para evitar que tengamos la cabeza hacia abajo. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles estudiar o trabajar fuera de casa y echas en falta una segunda pantalla para acompañar a un ordenador portátil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a estudiar o trabajar principalmente en casa, ya que en este caso es más recomendable apostar por un monitor tradicional.

También te puede interesar

MSI mag 276CFA E20 Monitor Gaming de 27" FHD 1500R, 1920 x 1080 Rapid VA, 200 Hz, 0,5 ms, Compatible con HDR, AMD FreeSync™ Premium, Eye-Care, visión AI, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Frameless, Negro Hoy en Amazon — 98,35 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Logitech G G502 X PLUS, Ratón inalámbrico gaming - Negro | Sensor de 44K, 13 controles, LIGHTSPEED, RGB, 130 h de batería, USB-C, ratón inalámbrico para PC, Mac, sobremesa, portátil Hoy en Amazon — 84,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MSI

En Xataka | Mejores ratones en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Mejores teclados para escribir y trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados