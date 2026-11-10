A precio de liquidación la Sony Bravia 6, una smart TV OLED perfecta para salones pequeños o medianos

Se nota que estamos cerca del Black Friday por la cantidad y calidad de ofertas que están lanzando las tiendas. En televisores hay bastantes chollos, siendo el Sony Bravia 6 uno de los más atractivos para aquellas personas que tengamos un salón pequeño y mediano. Amazon tiene este modelo por 786,75 euros, un buen precio teniendo en cuenta que incorpora un panel con tecnología OLED.

Una tele OLED con buenas especificaciones para cine, series y videojuegos

El Sony Bravia 6 es un televisor lanzado este mismo año que incorpora un panel OLED con diagonal de 48 pulgadas, por lo que es ideal para salones pequeños o medianos o que al menos nos sentemos relativamente "cerca". Es ideal para consumo de cine y series al ser compatible con formatos como Dolby Vision, además de Dolby Atmos del que hablaremos más adelante.

También es un televisor especialmente interesante para disfrutar de videojuegos al ser un modelo que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y que incorpora varios puertos HDMI 2.1. Para consumo variado de contenido (cine, series y videojuegos), los altavoces son compatibles con Dolby Atmos, ofreciendo de esta forma una experiencia mucho más envolvente.

Como solemos ver en la marca, el sistema operativo que viene en este televisor es Google TV, ofreciendo así una interfaz bastante intuitiva y completa. El televisor se puede colocar con el soporte que viene incluido, pero también en la pared a través de la compatibilidad con soportes VESA.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Sony Bravia 6 hoy ✅ LO MEJOR Su precio para ser un televisor OLED .

. Su pantalla : tiene tecnología OLED y es compatible con Dolby Vision.

: tiene tecnología OLED y es compatible con Dolby Vision. Es ideal para gaming al contar con tasa de refresco de 120 Hz y puertos HDMI 2.1. ❌ LO PEOR Sus altavoces ofrecen una potencia de 20W .

. No es compatible con HDR10+. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor inferior a las 50 pulgadas para colocar en un salón pequeño o mediano. Sobre todo si quieres un modelo OLED. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres colocar en un salón grande y además vas a sentarte lejos. Para ello, es recomendable apostar por modelos de, al menos, 55 pulgadas.

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Imágenes | Sony

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