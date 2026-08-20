HOY SE HABLA DE

A precio de liquidación el Echo Spot que tiene Alexa+ con el que puedes despertarte con tu música favorita

El dispositivo de Amazon vuelve de oferta con un precio mucho más ajustado

Echo Spot
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2698 publicaciones de Alberto García

Todos los Fire TV Stick han bajado de precio y también hay ofertas en Kindle y en kits de cámaras de seguridad. No podía faltar la línea Echo. Amazon ha lanzado muy buenos descuentos en algunos de estos dispositivos, siendo el Echo Spot uno de los más atractivos porque ha pasado de los 94,99 euros habituales a los 59,99 euros actuales.

Echo Spot

Echo Spot

Hoy en Amazon — 59,99 MediaMarkt — 59,99 PcComponentes — 59,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un altavoz inteligente que funciona como despertador

Echo Spot Amazon

El Echo Spot es un altavoz inteligente al que se le han añadido ciertas funciones para que funciones principalmente como despertador. De esta forma, estamos ante un dispositivo que está más orientado a tenerlo en un dormitorio, pero que también sirve como base para construir una red inteligente en casa.

Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo. Cuál comprar y recomendaciones en función del uso
En Xataka
Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo. Cuál comprar y recomendaciones en función del uso

El dispositivo de Amazon funciona como un despertador, pero ofreciendo funciones inteligentes muy prácticas. Se puede programar para que todas las mañanas nos despierte con música, aunque también se puede configurar para que reproduzca otro tipo de contenido, como podcast.

Incorpora una pantalla que muestra la hora y el tiempo, y además también cuenta con funciones más propias del Echo Dot, como es el caso de la opción para registrar recordatorios, la reproducción de música a través de plataformas de streaming e incluso la posibilidad de emparejar dispositivos compatibles para encenderlos o apagarlos a través de Alexa. Además, es compatible con Alexa+.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Echo Spot hoy

 LO MEJOR

  • Sus funciones de despertador y altavoz inteligente.
  • Su precio, que ha bajado bastante con respecto al que solemos ver de forma habitual.

❌ LO PEOR

  • La pantalla es un poco pequeña y no muestra demasiada información.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz inteligente para tener en el dormitorio, sobre todo si lo quieres utilizar como despertador.

⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres colocar en el salón u otra habitación que no sea un dormitorio, ya que para ello hay otros modelos como el Echo Dot.

También te puede interesar

Echo Dot (Última generación) | Altavoz inteligente wifi y Bluetooth, con sonido más potente y de mayor amplitud | Antracita, con Acceso Anticipado a Alexa+

Echo Dot (Última generación) | Altavoz inteligente wifi y Bluetooth, con sonido más potente y de mayor amplitud | Antracita, con Acceso Anticipado a Alexa+

Hoy en Amazon — 39,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Amazon Fire TV Stick 4K Select (última generación): comienza a reproducir contenido 4K en streaming, ve cientos de miles de películas y episodios de series, encuentra series más rápido con Alexa+

Amazon Fire TV Stick 4K Select (última generación): comienza a reproducir contenido 4K en streaming, ve cientos de miles de películas y episodios de series, encuentra series más rápido con Alexa+

Hoy en Amazon — 29,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Qué Kindle comprar: guía de compra con recomendaciones para acertar con los lectores de libros electrónicos de Amazon

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios