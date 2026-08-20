A precio de liquidación el Echo Spot que tiene Alexa+ con el que puedes despertarte con tu música favorita

Todos los Fire TV Stick han bajado de precio y también hay ofertas en Kindle y en kits de cámaras de seguridad. No podía faltar la línea Echo. Amazon ha lanzado muy buenos descuentos en algunos de estos dispositivos, siendo el Echo Spot uno de los más atractivos porque ha pasado de los 94,99 euros habituales a los 59,99 euros actuales.

Un altavoz inteligente que funciona como despertador

El Echo Spot es un altavoz inteligente al que se le han añadido ciertas funciones para que funciones principalmente como despertador. De esta forma, estamos ante un dispositivo que está más orientado a tenerlo en un dormitorio, pero que también sirve como base para construir una red inteligente en casa.

El dispositivo de Amazon funciona como un despertador, pero ofreciendo funciones inteligentes muy prácticas. Se puede programar para que todas las mañanas nos despierte con música, aunque también se puede configurar para que reproduzca otro tipo de contenido, como podcast.

Incorpora una pantalla que muestra la hora y el tiempo, y además también cuenta con funciones más propias del Echo Dot, como es el caso de la opción para registrar recordatorios, la reproducción de música a través de plataformas de streaming e incluso la posibilidad de emparejar dispositivos compatibles para encenderlos o apagarlos a través de Alexa. Además, es compatible con Alexa+.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Echo Spot hoy ✅ LO MEJOR Sus funciones de despertador y altavoz inteligente.

Su precio, que ha bajado bastante con respecto al que solemos ver de forma habitual. ❌ LO PEOR La pantalla es un poco pequeña y no muestra demasiada información. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz inteligente para tener en el dormitorio, sobre todo si lo quieres utilizar como despertador. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres colocar en el salón u otra habitación que no sea un dormitorio, ya que para ello hay otros modelos como el Echo Dot.

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Imágenes | Amazon

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