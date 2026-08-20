A precio de liquidación el Samsung Galaxy S26, un móvil compacto con una autonomía excelente

Han pasado ya unos cuantos meses desde que Samsung lanzó la generación actual de sus móviles y desde entonces hemos visto muy buenas ofertas. Ahora, el Galaxy S26 lo podemos encontrar rebajado en Powerplanet con el segundo mejor descuento que ha recibido hasta el momento por una diferencia de 10 euros, quedándose finalmente por 679 euros.

Un precio mucho más ajustado

El Samsung Galaxy S26 es el móvil perfecto para las personas que quieran dar el salto al ecosistema de la marca con un modelo de gama alta que sea compacto y que no tenga un precio tan elevado como el que tienen sus hermanos mayores o los plegables.

Su pantalla es excelente y bastante compacta con una diagonal de 6,3 pulgadas. La resolución es Full HD+, la tasa de refresco es de 1 a 120 Hz y su brillo máximo de 2.600 nits es lo suficientemente alto como para ver muy bien la pantalla en exteriores.

A nivel interno incorpora el procesador Exynos 2600 junto con una configuración de, en este caso, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su batería, aunque no tiene mucha capacidad, da para una autonomía de aproximadamente dos días y cuenta tanto con carga rápida como con carga inalámbrica.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy S26 hoy ✅ LO MEJOR La batería no tiene mucha capacidad, pero ofrece una buena autonomía.

no tiene mucha capacidad, pero ofrece una buena autonomía. Su tamaño con pantalla de 6,3 pulgadas. ❌ LO PEOR No cambia demasiado con respecto a su generación anterior.

con respecto a su generación anterior. La carga rápida es de tan solo 25W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen móvil dentro de la gama alta de Samsung que no tenga un precio excesivamente alto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil con mejor carga rápida o con un procesador más potente.

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Imágenes | Álvaro García M., Samsung

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