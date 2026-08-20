Amazon deja a precio de liquidación su sistema de alarma y seguridad con sensores de contacto y detectores de movimiento

Amazon ha lanzado muchísimas ofertas en sus productos, incluso en los sistemas de seguridad para el hogar. Aunque en este caso el mejor chollo lo tenemos con el Kit de Ring Alarm L, un pack que ahora mismo se puede comprar por un precio de 249,99 euros en lugar de 399,94 euros.

Kit de Ring Alarm - L Hoy en Amazon — 249,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un kit muy completo con sensores de puertas y ventanas y detectores de movimiento

El Ring Alarm L es un kit de un sistema de seguridad que viene con un buen surtido de dispositivos y accesorios:

Ring Alarm S , que incluye una estación base, un teclado, un sensor de movimiento, un sensor de contacto y un extensor de rango.

, que incluye una estación base, un teclado, un sensor de movimiento, un sensor de contacto y un extensor de rango. Tres sensores de contacto Ring Alarm (segunda generación).

Ring Alarm (segunda generación). Dos detectores de movimiento Ring Alarm (segunda generación).

El Ring Alarm S es otro kit más pequeño que incluye una estación base para mantener el sistema en línea y conectado al móvil, un teclado para activar o desactivar el sistema de seguridad, un detector de movimiento, un sensor de contacto para puertas y ventanas y un extensor de rango para extender la señal entre la estación base y los componentes de Ring Alarm.

El Kit L está pensado para utilizar el sistema en pisos grandes o medianos, dependiendo de dónde queramos colocar los sensores y los detectores de movimiento. El sistema es compatible con Alexa y, pese a que se puede utilizar con todo lo que trae, hay disponible una suscripción a Ring Home para mantener el sistema funcionando aunque haya cortes de Internet, entre otras funciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kit de Ring Alarm L hoy ✅ LO MEJOR Todo lo que incluye : desde la base y el teclado hasta los sensores de puertas y ventanas y los detectores de movimiento.

: desde la base y el teclado hasta los sensores de puertas y ventanas y los detectores de movimiento. Es compatible con Alexa. ❌ LO PEOR Algunas características se reservan para la suscripción a Ring Home. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un sistema de seguridad para hogares muy completo, sobre todo si quieres instalar varios sensores para puertas y ventanas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres que el sistema pueda reproducir alertas, ya que hay un pack (319,99 euros) que está orientado a utilizar esta característica.

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Imágenes | Amazon

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