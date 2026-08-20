La odisea del emprendedor que compró un viejo crucero, gastó un millón de dólares en su restauración y no pudo disfrutarlo

No todos los proyectos de los que sueñan con tener su propio barco llegan a buen puerto. Ya conocíamos la historia de Clyde Stires, que construyó un enorme yate en su casa. El relato de Chris Willson es igual de interesante. A diferencia de Stires, Willson compró un antiguo crucero de origen alemán y gastó una fortuna en restaurarlo. Después de años de esfuerzo, sus planes se desvanecieron rápidamente.

Todo comenzó en 2008, cuando nuestro protagonista estaba navegando por la web y encontró un anuncio fuera de lo común: alguien estaba vendiendo un transatlántico que encontraba amarrado en Decker Island, California. Sin pensarlo demasiado, este emprendedor tecnológico decidió invertir en la embarcación. Tras cerrar la adquisición en 2008, trasladó su nuevo barco al Rio Vista para poder restaurarlo.

Restauración y problemas

Willson ahora tenía un barco con bastante historia. El crucero había sido construido por el astillero Blohm and Voss en 1955. Los pasajeros viajaban de un continente a otro en una embarcación de 72 metros de eslora que tenía 85 camarotes, diferentes salones, espacios gastronómicos y galerías. No solo destacaba en sus viajes transatlánticos, sino que también había aparecido en la película ‘From Russia with Love’ de James Bond.

Como recoge CNN, el hombre bautizó al barco como Aurora después de pasar su primera noche a bordo. "Me desperté con uno de los amaneceres más brillantes que había visto en mi vida", aseguró. Pero no todo en el proyecto era tan perfecto. Willson se vio obligado a trasladar varias veces el barco mientras realizaba las tareas de restauración, aunque tenía claro que quería que su barco estuviera en aguas poco profundas.

Durante más de una década, Willson y varios colaboradores voluntarios hicieron todo tipo de trabajos de manera "artesanal" para mejorar el barco. Las cosas, no obstante, comenzaron a cambiar en 2022. Aurora estaba amarrado en un puerto deportivo californiano llamado Herman & Helen's Marina, cuando algunos lugareños y las autoridades locales empezaron a hacer presión para que el barco fuera trasladado a otro lugar. Temían un hundimiento.

Un viejo dragaminas bautizado como HMCS Chaleur se encontraba en la misma zona desde hace tiempo y un remolcador militar de la década de 1940 se había hundido recientemente generando preocupaciones relacionadas a la contaminación ambiental. Con una orden de desalojo en puerta, Willson evaluó el coste de sacar el barco, pero necesitaba gastar cerca de un millón de dólares en trabajos fluviales para poder completar las tareas.

Se trataba sencillamente de una cantidad de dinero imposible de asumir. Willson había recibido donaciones para continuar con su proyecto, en parte por la popularidad de su canal de YouTube. La única solución aparente fue venderlo por el precio simbólico de 20 dólares a un comprador que nunca se hizo público, con la esperanza de que un nuevo propietario pudiera seguir con el proyecto adelante, pero las cosas no tardaron en truncarse una vez más.

A mediados de 2024, la Delegación del Sheriff del Condado de San Joaquín anunció que el Aurora estaba hundiéndose. "Se ha determinado que el barco tiene un agujero", afirmaron las autoridades. En este sentido, añadieron que también se había registrado un derrame de combustible diésel, lo que obligó la intervención de diferentes agencias para contener el problema.

En diciembre de 2024, el barco fue finalmente remolcado hasta Mare Island, al norte de California. Allí, las grúas desmontaron su estructura de acero pieza a pieza hasta hacerla desaparecer.

Hoy el Aurora ya no existe: lo único que queda es una factura de 8,2 millones de dólares por los costes del desguace y limpieza, de la cual tuvieron que hacer frente las arcas públicas de Stockton. En la actualidad se mantiene la investigación judicial para determinar quién era el auténtico propietario del barco para que asuman el pago y que el ayuntamiento de Stockton pueda recuperar parte del dinero que le costó poner fin al sueño de Wilson.





Una versión de este artículo se publicó en septiembre de 2025.

En Xataka | Un millonario vive de crucero en crucero desde hace más de 25 años: su mayor problema no es el dinero, sino el equilibrio

Imágenes | Delegación del Sheriff del Condado de San Joaquín | Aurora Restoration Project



