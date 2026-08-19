El Kindle Colorsoft no se queda atrás y baja de precio junto a muchos otros dispositivos de Amazon

Amazon está lanzando ofertas en muchos de sus dispositivos. Además de todos los Fire TV Stick, también estamos viendo descuentos en los Kindle, siendo ahora mismo el Kindle Colorsoft uno de los que tienen mejor relación calidad-precio gracias a su nueva oferta que lo deja por 199,99 euros en lugar de 269,99 euros.

Un lector perfecto para ver las ilustraciones y portadas a color

El Kindle Colorsoft es un eReader o lector de libros digitales que destaca principalmente por su pantalla a color. No es el modelo más indicado para leer cómics occidentales o revistas, pero sí para tomar notas y ver las ilustraciones de los libros a color. El motivo es que es un lector compacto, por lo que la letra la verás muy pequeña salvo que hagas zoom constantemente.

Incorpora una pantalla con diagonal de siete pulgadas y su diseño es bastante pequeño, lo que facilita que lo podamos llevar cómodamente en una mochila o bolso para leer en cualquier lugar. Además, es lo suficientemente ligero (215 gramos) como para utilizarlo con una sola mano.

Por otro lado, viene con 16 GB de almacenamiento para guardar muchísimos libros, su autonomía es de varias semanas (según Amazon, de hasta ocho), su rendimiento es bastante bueno y permite ajustar algunos parámetros de la letra, como el tamaño o la fuente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Colorsoft hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño: es ideal para leer en casa o fuera de ella.

Su pantalla a color para ver las ilustraciones a color. ❌ LO PEOR Su tamaño para disfrutar de ciertos formatos, como revistas o cómics occidentales. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un eReader con el que puedas leer texto en blanco y negro y ver las ilustraciones o portadas de los libros a color. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo que quieres es consumir mucho contenido de revistas y cómics occidentales. No es el tamaño más adecuado.

También te puede interesar

Amazon Kindle Scribe Colorsoft (última gen.): fino, ligero y rápido, con pantalla a color de 11" similar al papel y luz frontal; escribe en cuadernos integrados, documentos y libros (32 GB, grafito) Hoy en Amazon — 494,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Kindle Scribe (última generación): más fino, ligero y rápido, con pantalla similar al papel de 11" y luz frontal; escribe en cuadernos, documentos y libros (32 GB) Hoy en Amazon — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Qué Kindle comprar: guía de compra con recomendaciones para acertar con los lectores de libros electrónicos de Amazon

En Xataka | Los 25 mejores libros de ciencia ficción