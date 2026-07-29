A mitad de precio el monitor MSI con tasa de refresco de 100 Hz y altura ajustable. Por menos de 90 euros

MediaMarkt está lanzando un doblete de descuentos en muchos productos a través de sus campañas y de lo que denomina Descuento miMediaMarkt. Un buen ejemplo lo tenemos en el monitor MSI Pro MP275PG, que ha bajado hasta los 88,40 euros en lugar de 179 euros.

Un monitor bueno, bonito y barato

El MSI Pro MP275PG ahora mismo se encuentra a mitad de precio gracias al doblete de descuentos que ofrece la tienda: por un lado, el monitor ha bajado de precio por la campaña del 27 aniversario; por otro lado, al registrarse e iniciar sesión en la tienda (es gratis), la tienda ofrece un descuento adicional con el que se queda más barato.

Respecto al monitor, está orientado a la productividad, aunque también es interesante para gaming. Incorpora una pantalla de 27 pulgadas y ofrece tanto una resolución Full HD como una tasa de refresco de hasta 100 Hz. También incluye una peana ajustable en altura, algo que se agradece para poder configurar su posición como nosotros queramos.

Viene con protección contra la luz azul, incorpora altavoces para no necesitar unos externos, ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales, es compatible con la tecnología Adaptive Sync (sincroniza la tasa de refresco con los fotogramas por segundo) e incorpora un puerto HDMI y otro DisplayPort.

⚡ EN RESUMEN: oferta del MSI Pro MP275PG hoy ✅ LO MEJOR Su precio gracias al doble descuento.

gracias al doble descuento. Su tasa de refresco de 100 Hz.

de 100 Hz. Su peana que se puede ajustar en altura. ❌ LO PEOR No incluye ningún puerto USB .

. Se echa en falta una mayor resolución. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor orientado al gaming que tenga un precio muy bajo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una buena experiencia gaming, sobre todo en videojuegos de consolas o PC si buscas jugar en buena calidad.

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