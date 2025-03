Por menos de 300 euros, ya puedes disfrutar de la experiencia Ambilight en tu dormitorio

Desde que me compré una tele Philips con Ambilight y la probé en el salón, no he parado de recomendársela a mis amigos y familiares. Ahora, estaba buscando un modelo (que también tenga esta tecnología de iluminación inmersiva) más barato para el dormitorio y me he topado con esta oferta de Amazon. Se trata de la Philips Ambilight 43PUS8109, que ahora está rebajada y la puedes comprar por 299 euros.

Philips Ambilight 43PUS8109 Smart TV 4K LED Hoy en Amazon — 299,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una de las teles con Ambilight más baratas que podrás encontrar

Esta smart TV Philips 43PUS8109 fue lanzada en 2024 y gracias, a su diagonal de 43 pulgadas, la podrás colocar incluso sin problema en el dormitorio. Monta un panel LED con resolución UHD 4K, además de contar con retroiluminación Direct LED, tasa de refresco de 60 Hz y ser compatible con formatos como HDR10, HDR10+ y HLG.

Aunque la seña de identidad de este televisor es contar con la tecnología de iluminación Ambilight, que te permitirá disfrutar de tus contenidos de forma totalmente inmersiva. En cuanto al sistema de audio, destacar que trae incorporados dos altavoces con una potencia de 20 W y compatibles con Dolby Atmos y DTS:X.

El sistema operativo bajo el que funciona es Titan OS, propio de la firma. Por último, en el apartado conectividad es una tele muy completa, ya que integra Bluetooth 5.0, WiFi, puerto LAN Ethernet, tres puertos HDMI 2.0, dos puertos USB-A, jack de 3,5 mm y salida digital óptica de audio.

