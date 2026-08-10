El 19 de agosto llega a Aldi la crepera eléctrica y barata que es ideal para preparar deliciosos crepes

Aldi cuenta con un buen surtido de productos en la sección de bazar, y muchos de ellos tienen un precio bastante ajustado. Si te gusta preparar recetas, el próximo 19 de agosto traerá a sus supermercados la crepera eléctrica de Ambiano. Y lo bueno es que solo costará 12,99 euros, ya que estará de oferta.

Como alternativa si no tienes un establecimiento de Aldi cerca, una buena opción de compra es la Cecotec Crepera Fun Crepestone Twin que en Amazon cuesta 39,90 euros. Sí, es más cara, pero permite preparar cuatro crepes de una sentada en lugar de uno.

Una crepera muy económica

La crepera eléctrica de Ambiano destaca sobre todo por ser muy económica, pero además también permite preparar un buen surtido de crepes de forma sencilla. Por un lado, se trata de una crepera que incluye un recipiente para la masa, y este recipiente se puede limpiar en el lavavajillas.

Por otro lado, la crepera permite preparar crepes individuales o con un tamaño pequeño, por lo que es ideal si quieres utilizarla para desayunar los fines de semana. Además, también cabe mencionar que ofrece una potencia de 600W y que cuenta con una placa de cocción de 20 cm.

Por supuesto, para tener una buena experiencia a la hora de cocinar este tipo de alimentos hay algo imprescindible (y esta crepera lo incluye). Hablamos de revestimiento antiadherente para evitar que la masa se peque al recipiente.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la crepera eléctrica ambiano ✅ LO MEJOR Su precio , sobre todo ahora que estará de oferta.

, sobre todo ahora que estará de oferta. La utilidad: permite preparar crepes con un solo dispositivo de tamaño pequeño. ❌ LO PEOR Únicamente se podrá comprar en establecimientos físicos. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres preparar crepes los fines de semana para una o dos personas. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes cerca un establecimiento de Aldi, ya que el supermercado únicamente vende los productos en sus tiendas físicas.

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Imágenes | Aldi, Compradicción, Ambiano, Cecotec

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