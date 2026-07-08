El 10 de julio volverá a Lidl el ventilador que siempre se agota y que es potente, silencioso y que ocupa muy poco espacio

Teniendo en cuenta que estamos atravesando una larga temporada con temperaturas muy elevadas, viene bien tener a mano un buen ventilador que sea potente para que nos ayude a sobrellevar mejor estos meses. Pero... ¿cuál comprar?

Si tienes cerca un supermercado Lidl, el próximo viernes 10 de julio llegará el ventilador de torre de la marca Tronic. Quizás lo más llamativo es que su precio sea de 27,99 euros, pero es que cuenta con buenas especificaciones para lo poco que cuesta.

Como alternativa si no tienes un Lidl cerca o termina agotándose muy rápido, cosa que hemos visto pasar en otras ocasiones, Amazon tiene un modelo parecido en diseño con un precio un poco más elevado. Hablamos del Cecotec EnergySilence 790 Skyline, que cuesta 39,90 euros.

Un ventilador de torre que llegará pronto a Lidl

Uno de los puntos clave de este ventilador es que cuenta con formato de torre, por lo que se puede colocar sin mayores problemas en prácticamente cualquier habitación porque ocupa muy poco espacio. Se puede colocar entre muebles, al lado de la mesita de noche o en el centro de la habitación sin que entorpezca demasiado la decoración de la casa.

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Sin embargo, el hecho de que sea compacto no quiere decir que no tenga buenas especificaciones, y es que hablamos de un ventilador de torre que cuenta con tres niveles de velocidad y oscilación de 90º conmutable para distribuir el aire fresco de forma homogénea, así como un temporizador de hasta 120 minutos por si nos olvidamos de apagarlo.

Si te preocupa el ruido, al no contar con aspas exteriores convencionales y como utiliza un sistema de turbina interna bien equilibrado, el nivel de ruido es bajo, sobre todo en el modo de mínima potencia. Además, ofrece una potencia de 50W, por lo que se trata de un ventilador de torre que no consume demasiada energía, lo que permite que podamos tenerlo encendido durante horas sin sorpresas en la factura de la luz.

⚡ EN RESUMEN: ventilador de torre de la marca Tronic ✅ LO MEJOR Su precio : es un ventilador de torre muy económico para lo que ofrece.

: es un ventilador de torre muy económico para lo que ofrece. Su formato: pensado para habitaciones pequeñas al no ocupar mucho espacio. ❌ LO PEOR El mantenimiento : es más complicado de limpiar, sobre todo a nivel interno, que otros tipos de ventiladores, como es el caso de los de aspas.

: es más complicado de limpiar, sobre todo a nivel interno, que otros tipos de ventiladores, como es el caso de los de aspas. Disponibilidad: se trata de un dispositivo que no suele tardar demasiado en agotar el stock.- 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un dispositivo que te permita sobrellevar mejor el calor del verano, sobre todo si no quieres gastar demasiado dinero en la factura de la luz. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo que buscas es refrigerar una habitación, ya que en ese caso hay que apostar por otro tipo de dispositivos como los aires acondicionados.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Tronic

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